Амиџић: Станивуковић покушава да покрене сладолед револуцију у Српској

Аутор:АТВ
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Станивуковић покушава да покрене сладолед револуцију у Републици Српској, рекао је Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а након најаве дијела опозиције да ће организовати протесте у Бањалуци.
"Све то тако популистички, освјежавајуће и слатко звучи, али ће се истопити прије него што ико проба ту шарену лажу, посебно у одсуству плана за бољи живот грађана, рјешења за град Бањалуку, за који је одговоран, и без темеља на којем заснива пароле којима позива на протесте, рекао је Амиџић.
Станивуковић покушава да покрене сладолед револуцију у Републици Српској.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 14, 2026
Све то тако популистички, освјежавајуће и слатко звучи, али ће се истопити прије него што ико проба ту шарену лажу, посебно у одсуству плана за бољи живот грађана, рјешења за град Бањалуку, за који је…
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