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Амиџић: Станивуковић покушава да покрене сладолед револуцију у Српској

Аутор:

АТВ
14.06.2026 15:51

Коментари:

3
Срђан Амиџић
Фото: АТВ

Станивуковић покушава да покрене сладолед револуцију у Републици Српској, рекао је Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а након најаве дијела опозиције да ће организовати протесте у Бањалуци.

"Све то тако популистички, освјежавајуће и слатко звучи, али ће се истопити прије него што ико проба ту шарену лажу, посебно у одсуству плана за бољи живот грађана, рјешења за град Бањалуку, за који је одговоран, и без темеља на којем заснива пароле којима позива на протесте, рекао је Амиџић.

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Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

Драшко Станивуковић

СНСД

Протести

Коментари (3)

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