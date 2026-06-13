ПУ Бањалука: Експлозија у ресторану, нема повријеђених

Аутор:АТВ
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У једном бањалучком ресторану данас је дошло до експлозије, највјероватније, плинске боце, а из полиције су навели да повријеђених нема и да је наступила материјална штета.
Из Полицијске управе Бањалука Срни је речено да им је експлозија пријављена у 16.45 часова.
Ватру која се распламсала локализовала је ватрогасно-спасилачка бригада.
Бања Лука
Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок
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