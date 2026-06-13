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ПУ Бањалука: Експлозија у ресторану, нема повријеђених

Аутор:

АТВ
13.06.2026 19:15

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Полицијско возило ПУ Бањалука на Лаушу на мјесту експлозије
Фото: АТВ

У једном бањалучком ресторану данас је дошло до експлозије, највјероватније, плинске боце, а из полиције су навели да повријеђених нема и да је наступила материјална штета.

Из Полицијске управе Бањалука Срни је речено да им је експлозија пријављена у 16.45 часова.

Ватру која се распламсала локализовала је ватрогасно-спасилачка бригада.

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Бања Лука

Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок

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Тагови :

Бањалука

Експлозија

ресторан

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