Син Ренеа Биторајца тужи школу: Тражи 5.000 евра одштете

Аутор:АТВ
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Син хрватског глумца Ренеа Биторајца води судски спор против загребачке Прве економске школе због инцидента који се догодио 2023. године током часа физичког.
Данас 19-годишњи студент АДУ-а од школе тражи 5.000 евра одштете због повреде права личности.
Према тужби, професор га је физички одгурнуо и ударио ногом након што му је наредио да испљуне жвакаћу гуму.
Након инцидента младић је, тврди се, трпио стрес, проблеме са спавањем, потешкоће с концентрацијом те изругивање вршњака, због чега је потражио психолошку помоћ, преноси Н1.
На суду је свједочио бивши школски колега који је потврдио да је видио професора како ученика удара ногом у задњицу.
„Видио сам да га је професор ухватио за раме и потом ударио ногом. Након тога су нешто разговарали, али се не сјећам детаља“, рекао је свједок.
Случај је прије двије године изазвао велику пажњу јавности, а инспекцијски надзор утврдио је пропусте у поступању школе, након чега је директор разријешен дужности.
Професор је раније тврдио да је ногу подигао према ученику, али без стварног ударца.
Адвокат младића Милко Крижановић поручио је да је посебно забрињавајућа реакција школе након инцидента.
„Школе морају бити мјеста потпуне сигурности за ученике. Неприхватљиво је умањивати или релативизирати овакве догађаје. Ако је неко одговоран, одговорност мора бити јасно утврђена“, рекао је Крижановић новинарки Јутарњег листа Хајди Каракаш Јакубин.
Након инцидента Биторајчев син напустио је школу и прешао у другу образовну установу.
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