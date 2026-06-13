Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

Аутор:АТВ
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Многобројне познате личности синоћ су лудовале на концерту посвећеном музици деведесетих, а међу њима се нашао и Ненад Маринковић Гастоз који се забављао у друштву бивше ријалити играчице Сање Станковић.
И док су се сви питали шта је с Анђелом Ђуричић с обзиром на то да су до пре двије, три недјеље често излазили као срећан пар, рекло би се да бивши ријалити учесници ипак више нису заједно.
У прилог томе говори и чињеница да је Анђела Ђуричић ухваћена у једном кафићу са непознатим мушкарцем, а рекло би се да су врло присни.
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Она није скидала осмијех, све вријеме се смешкала поред њега, па се сада многи питају да ли јој је то нови партнер.
Подсјетимо, Гастоза смо синоћ снимили у друштву бивше ријалити играчице и водитељке Сање Станковић.
Они су све вријеме присно ћаскали, смијали се и уживали у музици деведесетих.
(телеграф)
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