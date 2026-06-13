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Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

Аутор:

АТВ
13.06.2026 11:34

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Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

Многобројне познате личности синоћ су лудовале на концерту посвећеном музици деведесетих, а међу њима се нашао и Ненад Маринковић Гастоз који се забављао у друштву бивше ријалити играчице Сање Станковић.

И док су се сви питали шта је с Анђелом Ђуричић с обзиром на то да су до пре двије, три недјеље често излазили као срећан пар, рекло би се да бивши ријалити учесници ипак више нису заједно.

У прилог томе говори и чињеница да је Анђела Ђуричић ухваћена у једном кафићу са непознатим мушкарцем, а рекло би се да су врло присни.

Гастоз

Сцена

Гастоз потврдио раскид са Анђелом Ђуричић: "Жао ми је само због пса"

Она није скидала осмијех, све вријеме се смешкала поред њега, па се сада многи питају да ли јој је то нови партнер.

Подсјетимо, Гастоза смо синоћ снимили у друштву бивше ријалити играчице и водитељке Сање Станковић.

Они су све вријеме присно ћаскали, смијали се и уживали у музици деведесетих.

(телеграф)

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Тагови :

Ненад Маринковић Гастоз

Задруга

Анђела Ђуричић

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