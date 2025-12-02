Гастоз потврдио раскид са Анђелом Ђуричић: "Жао ми је само због пса"

Извор:
Ријалити учесници Анђела Ђуричић и Ненад Маринковић Гастоз су раскинули, што је побједник "Елите 8" потврдио у лајв укључењу на друштвеним мрежама.
Ријалити учесници Анђела Ђуричић и Ненад Маринковић Гастоз, који су се недавно заједно појавили на концерту Мирзе Селимовића, отпратили су се са друштвених мрежа, а онда је он потврдио да је дошло до њиховог раскида.
Гастоз је у лајв укључењу на друштвеним мрежама открио због чега ће му сада бити и највише жао.
Ово је, људи, љубав између човјека и животиње. Човјек и животиња су, ја сматрам, једна иста ствар. Због ње ми неће бити жао, ал' због овог кретена хоће - причао је Гастоз.
Свијет
Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе
Због великог броја питања о Анђели и њиховој вези Маринковић се у једном моменту изнервирао и почео да псује.
Ја сам са њим живио годину и нешто дана, зато. Људи, какви су ово глупи коментари, не могу... Људи, баш смарате, је***а вас Анђела! - говорио је потом победник "Елите 8" у лајв укључењу.
Подсјетимо, Ненад Маринковић Гастоз одлучио је одлучио је да се врати старом послу, којим се бавио и прије него што је постао познат.
(информер)
