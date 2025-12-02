Logo
Large banner

Гастоз потврдио раскид са Анђелом Ђуричић: "Жао ми је само због пса"

Извор:

Информер

02.12.2025

08:29

Коментари:

0
Гастоз потврдио раскид са Анђелом Ђуричић: "Жао ми је само због пса"
Фото: Youtube/ screenshot

Ријалити учесници Анђела Ђуричић и Ненад Маринковић Гастоз су раскинули, што је побједник "Елите 8" потврдио у лајв укључењу на друштвеним мрежама.

Ријалити учесници Анђела Ђуричић и Ненад Маринковић Гастоз, који су се недавно заједно појавили на концерту Мирзе Селимовића, отпратили су се са друштвених мрежа, а онда је он потврдио да је дошло до њиховог раскида.

Гастоз је у лајв укључењу на друштвеним мрежама открио због чега ће му сада бити и највише жао.

Ово је, људи, љубав између човјека и животиње. Човјек и животиња су, ја сматрам, једна иста ствар. Због ње ми неће бити жао, ал' због овог кретена хоће - причао је Гастоз.

Мариана Мијаиловић

Свијет

Мариана Мијаиловић на листи "50 најтраженијих": Вршила "ритуале чишћења", узела милионе

Због великог броја питања о Анђели и њиховој вези Маринковић се у једном моменту изнервирао и почео да псује.

Ја сам са њим живио годину и нешто дана, зато. Људи, какви су ово глупи коментари, не могу... Људи, баш смарате, је***а вас Анђела! - говорио је потом победник "Елите 8" у лајв укључењу.

Подсјетимо, Ненад Маринковић Гастоз одлучио је одлучио је да се врати старом послу, којим се бавио и прије него што је постао познат.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Nenad Marinković Gastoz

Anđela Đuričić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

Бања Лука

У овим насељима и улицама доћиће до привременог прекида водоснабдијевања

7 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

7 ч

0
Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

Свијет

Вашингтон против употребе руских средстава за давање кредита Кијеву

7 ч

0
У току акција "Арија", ухапшено више особа

Хроника

У току акција "Арија", ухапшено више особа

7 ч

0

Више из рубрике

Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

Сцена

Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

17 ч

0
Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора

Сцена

Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора

18 ч

1
Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској

Сцена

Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској

23 ч

0
Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

Сцена

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner