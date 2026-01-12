Logo
Трамвај искочио из шина у Београду

Извор:

Телеграф

12.01.2026

10:02

Један трамвај данас је послије 9 сати исклизнуо из шина на Булевару краља Александра.

У питању је окретница код Клуза (стара окретница).

Трамвај је излазио из окретнице, укључивао се на главни правац ка Вуковом споменику и на скретници искочио из шина.

Екипе ГСП су биле на терену и санирале проблем. Како су нам казали, узрок ове незгоде је то што су шине биле залеђене.

Саобраћај је нормализован.

(телеграф)

