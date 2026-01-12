Трамвај искочио из шина у Београду

Извор:
Телеграф
12.01.2026
10:02
Један трамвај данас је послије 9 сати исклизнуо из шина на Булевару краља Александра.
У питању је окретница код Клуза (стара окретница).
Трамвај је излазио из окретнице, укључивао се на главни правац ка Вуковом споменику и на скретници искочио из шина.
Екипе ГСП су биле на терену и санирале проблем. Како су нам казали, узрок ове незгоде је то што су шине биле залеђене.
Саобраћај је нормализован.
