Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну

Пас луталица је дан послије Божића напао једанаестогодишњег дјечака испред стамбене зграде у Улици Љубе Ненадовића у Обреновцу и том приликом му одгризао дио горње усне. Дјетету је истог дана урађена хитна операција на одјељењу пластичне хирургије у Универзитетској дјечјој клиници у Тиршовој. Детаље овог немилог догађаја је описала мајка Милица Јовановић.
- Дан послије Божића пас луталица је ујео мог сина и откинуо му горњу усну. Све се десило испред наше зграде. Тај дан је одмах оперисан у Тиршовој. Апелујем на надлежне органе да реагују и да се пси луталице уклоне са улица, због друге дјеце. Наша дјеца нису заштићена - каже за Курир потресена мајка.
Како наводи, овај догађај оставио је дубоке последице на цијелу породицу, а нарочито на дијете.
- Ово је велика траума за мог сина. Ожиљак који носи је превелик терет за једно дијете од једанаест година. Као родитељу, изузетно ми је тешко да се носим са његовим страхом и болом - додаје она.
Мајка описује да се инцидент догодио док су се дјеца играла испред зграде током школског распуста.
- Дјеца су се играла испред зграде. Распуст је био и обећала сам им да ћу их водити на санкање. Ушла сам у стан само да се пресвучем и одмах кренем назад. После неколико минута чула сам страшан крик – прича мајка.
Како каже, њен син је тада улетио у стан.
- Питала сам га: „Ко те је тукао?“ Он ми је рекао: „Мама, ујео ме пас. Црни пас.“ Комшије су ми одмах притрчале у помоћ, помогле су ми да очистим снег са кола. Одмах смо кренули у Хитну помоћ – наводи она.
У Хитној помоћи у Обреновцу дјечаку је указана прва помоћ, а полиција је изашла на терен и узела изјаву.
- Након тога смо возилом Хитне помоћи пребачени за Београд. Молила сам да останем уз њега, јер дете није могло само ни да једе ни да пије – каже мајка.
Дечак је одмах по пријему у Тиршову оперисан.
- Пољубила сам га прије операције. Када сам га видјела послије, био је потпуно изгубљен, није ме препознао. То је за мене био најтежи тренутак. Жалио се да је жедан и гладан, али није могао да једе. Некако је заспао - прича мајка кроз сузе.
Наводи да је дијете ту ноћ ипак мирно преспавало, а да су љекари наредног дана обавили додатни преглед и шивење.
- Доктори су урадили све што су могли и заиста морам да кажем да су били дивни. Иако је дио усне недостајао, све су лијепо санирали. Не могу да грешим душу, медицинско особље је било изузетно. Али траума остаје, и за њега и за мене као родитеља - закључује забринута мајка.
