"Много ми је тешко, увијек сам зато патила": Неда Украден отворено признала

11.01.2026
Пјевачица Неда Украден открила је како ће заувијек жалити што није родила још једно дијете.
Поред блиставе каријере, бројних хитова и деценија проведених на музичкој сцени, Неда Украден признаје да у њеном срцу постоји једна велика, неостварена жеља.
Иако је изузетно поносна на своју ћерку Јелену и све што је постигла као мајка и бака, Неда не крије тугу што није проширила породицу.
Неда је искрено проговорила о приватном животу и признала да, упркос огромном професионалном успеху, осјећа жал што није родила још једно дијете. Како каже, та емоција вуче корене још из њеног дјетињства.
- То ми је најжалије. То ми је толико жао јер сам ја као јединица увијек патила што немам сестру или брата. То ми је непрежаљени жал - испричала је пјевачица која је доживјела шок у престижном бутику.
Присјетила се и тешког периода након развода, када је сама одгајала ћерку Јелену. Иако су се суочавале са бројним изазовима, Неда истиче да је успјела да је изведе на прави пут, због чега јој је данас највећи животни понос.
Ипак, празнину због неостварене жеље за већом породицом у потпуности су испунили њени унуци, које пјевачица обожава и доживљава као сопствену дјецу.
- Моја Јелена ми је родила троје дивних. Ја њих толико обожавам, да су они моја деца. Дивна су деца, пресрећна сам што су нормални, лијепи и здрави, поштују и мене и мајку и оца свога - рекла је Неда.
Открила је и у чему највише ужива када је са њима.
- То је мој живот. Срећна сам када сам кући, да им кувам - закључила је певачица у емисији "Гранд специјал"
