Готово гола: Хејли Бибер провокативним фотографијама поново запалила Инстаграм

11.01.2026
12:37
Коментари:0
Манекенка и предузетница Хејли Бибер поново је привукла велику пажњу јавности након што је на Инстаграму подијелила провокативан сет фотографија.
На њима је позирала обавијена искључиво постељином, што је изазвало бројне реакције фанова и модних медија.
Оснивачица бренда Rhode Skin фотографисана је како насмијана лежи у раскошном бијелом кревету. У објави су се нашле и фотографије снимљене испред огледала, на којима носи кратки доњи веш и бијели топ дугих рукава, као и кадар у којем чучи на поду испред жуте позадине.
На свим фотографијама бивша манекенка Victoria’s Secreta има природан make-up, с њежним розим тоновима на образима и уснама, док је косу у смеђим нијансама стилизирала у лагане валове.
Коментари и реакције пратитеља убрзо су преплавили објаву.
