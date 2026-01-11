Logo
Ко чешће умире од синдрома "сломљеног срца"

Извор:

Агенције

11.01.2026

12:20

Стање "сломљеног срца", званично познато као Такотсубо кардиомиопатија, повезано је са јаким емоционалним стресом или стресним догађајима, попут смрти вољене особе, пише Здравље Хина.

Ово стање погађа више мушкарце него жене, а симптоми обично укључују:

- нелагодност у грудима

- кратак дах

- лупање срца

- аритмију или неправилан срчани ритам

Узроци још нису у потпуности јасни

Истраживање је обухватило анализу података готово 200.000 одраслих особа у САД-у, прикупљених између 2016. и 2020. године. Резултати су показали да, иако је болест учесталија код жена, стопа смртности међу њима износи 5,5 одсто, док је код мушкараца знатно виша и достиже 11,2 одсто.

Аутори истраживања истичу да узроци ове разлике у смртности још увијек нису потпуно јасни, али претпостављају да би разлог могао да лежи у хормонским разликама или у чињеници да је физички стрес чешћи окидач код мушкараца, док су жене склоније емоционалном стресу.

Током петогодишњег трајања истраживања забиљежене су различите компликације повезане са овим стањем, укључујући:

- кардиогени шок, при којем срце није у стању да ефикасно пумпа крв (6,6 одсто случајева)

- атријалну фибрилацију, облик неправилног срчаног ритма (20,7 одсто)

- срчани застој (3,4 одсто)

- конгестивно срчано попуштање (35,9 одсто)

- мождани удар (5,3 одсто)

Истраживање наглашава да пацијенте са стресом изазваном кардиомиопатијом треба пажљиво надзирати и правовремено лечити због ризика од озбиљних компликација, уз напомену да се неке од њих могу избјећи правовременим и адекватним терапијским приступом.

srce

srčani udar

здравље

