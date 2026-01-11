Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

На дионици магистралног пута Сарајево-Фоча, у мјесту Сијерачке стијене, догодила се саобраћајна незгода због чега је саобраћај био обустављен.

Тренутно нема информација о повријеђеним, а на возилима је причињена материјална штета.

Хроника Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

Након увиђаја саобраћај је поново успостављен.