Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

Извор:

РТРС

11.01.2026

12:05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча
Фото: РТРС

На дионици магистралног пута Сарајево-Фоча, у мјесту Сијерачке стијене, догодила се саобраћајна незгода због чега је саобраћај био обустављен.

Тренутно нема информација о повријеђеним, а на возилима је причињена материјална штета.

Застој Фоча Сарајево

Хроника

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

Након увиђаја саобраћај је поново успостављен.

