Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

РТРС
11.01.2026
12:05
На дионици магистралног пута Сарајево-Фоча, у мјесту Сијерачке стијене, догодила се саобраћајна незгода због чега је саобраћај био обустављен.
Тренутно нема информација о повријеђеним, а на возилима је причињена материјална штета.
Након увиђаја саобраћај је поново успостављен.
