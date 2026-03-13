Тужан дан за најпознатијег српског сељака

АТВ

13.03.2026

22:41

За најпознатијег српског сељака и домаћина, Луку Црепуљаревића (23), из златиборског села Семегњево, данашњи дан је био дан сјећања и туге.

Он је објавио неколико фотографија оца који је преминуо, прије 16 година, када је Лука имао само седам.

Лука Црепуљаревић с оцем
На једној од фотографија Лука је загрлио оца, а на фотки су датуми 13.3. 2010 - 13.3.2026.

Емотивна успомена је пропраћена Џејевим стиховима:

"Ни на исток, ни на запад

на север, ни југ

нигде, нигде без тебе се

вртим још у круг".

Лука је имао седам и по година, његова сестра три, када су остали без оца.

"Баш је био неизвјестан наш пут. Мојој мајци је било јако тешко, јер је она из градске средине, из Краљева дошла овдје. Било је мојој мајци много незгодно, како ту дјецу извести на пут. Али, ја сам сазрио на вријеме, и понављам ја не бих био овакав да ме није задесило то што ме задесило. Прије времена сам сазрео и зато сам презадовољан, јер своју младост и свој живот не бих мијењао низашта на свијету, јер сам овим животом који живим презадовољан", рекао је Лука раније, преноси "Телеграф".

Подсјетимо, Лука је дипломирао почетком новембра прошле године.

