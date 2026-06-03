Нови случај злостављања паса у Хрватској: Угинули у најгорим мукама

Аутор:АТВ
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Ровињска полиција ухапсила је двадесетједногодишњака због основане сумње да је починио два кривична дјела убијања или мучења животиња.
Према полицијским наводима, иживљавање је трајало читаву годину. Од маја прошле до маја ове године, на подручју Бала, младић је држао њемачку овчарку у импровизованом боксу, ускраћујући јој основне услове за живот. Пас је био изгладњиван, дехидриран и стално везан, како не би могао да побјегне.
Како пишу хрватски медији, пас је у међувремену задобио тешку повреду ноге, али власник није ни покушао да му обезбиједи ветеринарску помоћ. Да би спријечио било кога да приђе животињи и помогне јој, младић је направио монструозан потез: уклонио је кваку са врата бокса.
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Остављена на милост и немилост, животиња је била изложена екстремним температурама и директном сунцу. У очајничком покушају да се ослободи, пас је покушао да побјегне, али се заплео у ограду. Због тешких повреда, потпуне исцрпљености и изостанка било какве његе, пас је у најгорим мукама угинуо.
Није се зауставио на једном псу
Истражиоци су утврдили да ово, нажалост, није био усамљен случај. Двадесетједногодишњак се терети и за смрт другог немачког овчара, којег је почетком године држао у нехигијенским условима, у импровизованом боксу без кућице, гдје га је такође изгладњивао до смрти.
Полиција истиче да је младић, након угинућа паса, показао потпуну равнодушност и, иако је био законом обавезан, није обавијестио ветеринара нити надлежне службе.
Након завршене криминалистичке обраде, осумњичени је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику, преноси Дневник.хр.
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