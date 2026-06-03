Logo
Large banner

Нови случај злостављања паса у Хрватској: Угинули у најгорим мукама

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:32

Коментари:

0
Пас завезан на ланцу.
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Ровињска полиција ухапсила је двадесетједногодишњака због основане сумње да је починио два кривична дјела убијања или мучења животиња.

Према полицијским наводима, иживљавање је трајало читаву годину. Од маја прошле до маја ове године, на подручју Бала, младић је држао њемачку овчарку у импровизованом боксу, ускраћујући јој основне услове за живот. Пас је био изгладњиван, дехидриран и стално везан, како не би могао да побјегне.

Како пишу хрватски медији, пас је у међувремену задобио тешку повреду ноге, али власник није ни покушао да му обезбиједи ветеринарску помоћ. Да би спријечио било кога да приђе животињи и помогне јој, младић је направио монструозан потез: уклонио је кваку са врата бокса.

илу-пас-04052026

Регион

Ужас у Хрватској: Послије несреће на имању пронађени лешеви паса

Остављена на милост и немилост, животиња је била изложена екстремним температурама и директном сунцу. У очајничком покушају да се ослободи, пас је покушао да побјегне, али се заплео у ограду. Због тешких повреда, потпуне исцрпљености и изостанка било какве његе, пас је у најгорим мукама угинуо.

Није се зауставио на једном псу

Истражиоци су утврдили да ово, нажалост, није био усамљен случај. Двадесетједногодишњак се терети и за смрт другог немачког овчара, којег је почетком године држао у нехигијенским условима, у импровизованом боксу без кућице, гдје га је такође изгладњивао до смрти.

Полиција истиче да је младић, након угинућа паса, показао потпуну равнодушност и, иако је био законом обавезан, није обавијестио ветеринара нити надлежне службе.

Након завршене криминалистичке обраде, осумњичени је уз кривичну пријаву предат притворском надзорнику, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пас

Злостављање

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поплаве на Лаушу

Бања Лука

Проблеми се калеме - мјештани бањалучког насеља поставили ултиматум

1 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Три војника погинула при паду хеликоптера у Великој Британији

2 ч

0
Мачка

Друштво

Мачка замало изазвала нову трагедију у БиХ

2 ч

0
Санкт Петербург Економски форум 2026. година

Република Српска

Делегација Републике Српске допутовала у Санкт Петербург

2 ч

0

Више из рубрике

Вода на улицама у Хрватској након снажног невремена.

Регион

Јако невријеме погодило Хрватску: Улице под водом

4 ч

0
Авион

Регион

Акција полиције у Црној Гори, задржан авион из Београда!

5 ч

0
Потпуни колапс на граници с Хрватском: "Чекам 35 сати и нисам се помјерио"

Регион

Потпуни колапс на граници с Хрватском: "Чекам 35 сати и нисам се помјерио"

7 ч

0
Посебна ограничења за наше путнике: Нова правила на граници с Хрватском

Регион

Посебна ограничења за наше путнике: Нова правила на граници с Хрватском

22 ч

0

  • Најновије

19

19

ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

19

15

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

19

11

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

19

07

Возач погинуо након слијетања аутомобилом у ријеку Уну

18

58

Централне вијести, 03.06.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner