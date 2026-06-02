Посебна ограничења за наше путнике: Нова правила на граници с Хрватском

Аутор:АТВ
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Од 1. јуна у Хрватској се примјењују нова европска правила за робу која се друмским или жељезничким превозом уноси у царинско подручје Европске уније.
Обвеза подношења УСД-а првенствено је на превознику, али декларацију могу поднијети и његов заступник, прималац робе или друга овлаштена особа.
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За подношење УСД-а превозник, декларант и заступник морају имати активан ЕОРИ број регистрован у Европској унији.
Рокови за подношење улазне скраћене декларације зависе од врсте превоза.
Неправовремено подношење УСД-а може узроковати кашњења и застоје у даљњим царинским поступцима, пише "Слободна Далмација".
Од обавезе подношења УСД-а изузета је роба у личном пртљагу путника. Личним пртљагом сматрају се личне ствари потребне за путовање те роба некомерцијалне нарави намијењена личној употреби.
При уласку из трећих земаља ослобођење од царине, ПДВ-а и акциза остварује се за робу некомерцијалне нарави до:
За акцизне производе додатно вриједе количинска ослобођења. У друмском и жељезничком саобраћају дозвољен је унос:
Ослобођења за дуванске и алкохолне производе не примјењују се на особе млађе од 17 година.
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Важно је напоменути да се роба превожена у теретном простору возила намијењених превозу робе, попут грађевинског материјала, намјештаја, кућанских апарата или резервних дијелова, не сматра личним пртљагом те подлијеже редовном царинском поступку.
За путнике који долазе из већине трећих земаља, међу којима су БиХ, Србија, Црна Гора и Косово, вриједе посебна ограничења.
Унос меса, млијека и производа од меса и млијека није дозвољен.
Међутим, дозвољен је унос:
Хљеб, кекс, чоколада, тјестенина, додаци прехрани и слични производи који испуњавају прописане услове могу се уносити без посебних количинских ограничења за личну употребу.
Производи који прелазе дозвољене количине подлијежу ветеринарском прегледу и морају бити праћени одговарајућом документацијом.
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Непријављени или недозвољени производи животињског поријекла одузимају се и уништавају, а путник може бити новчано кажњен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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