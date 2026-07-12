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Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 21:57

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Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи поновио је данас да ће Иран осветити свог оца и друге Иранце убијене у америчко-израелским нападима.

У заједничкој офанзиви Сједињених Америчких Држава и Израела у фебруару убијено је више од 3.000 људи, међу којима и Хамнеиев отац Али Хамнеи. Том нападу претходио је дванаестодневни рат Вашингтона и Тел Авива против Техерана у јуну прошле године, у којем је погинуло готово 1.000 људи.

„Мисија освете“

– Обећавамо да ћемо осветити вашу чисту крв и крв свих мученика палих у ова два рата од руке њихових злочиначких и осрамоћених убица – поручио је Хамнеи.

Додао је да „мисија освете“ не зависи од његовог присуства нити од присуства других званичника.

– Били ми овдје или не, ово обећање биће испуњено. Ускоро ће слободни људи широм свијета извршити свој дио ове божанске мисије – рекао је.

Хамнеи је и у суботу изјавио да је освета за његовог убијеног оца „захтјев нације“ који се „свакако мора“ спровести.

Напетости упркос споразуму

Техеран и Вашингтон су у јуну, уз посредовање Пакистана, потписали меморандум о разумијевању са циљем окончања рата и постизања трајног мировног споразума.

Међутим, упркос том споразуму, двије стране посљедњих дана поново размјењују нападе након ескалације напетости око проласка трговачких бродова кроз Ормуски мореуз.

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Тагови :

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Иран

Израел Иран

ајатолах Али Хамнеи

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Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

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