Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

Аутор:АТВ редакција
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Нови ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи поновио је данас да ће Иран осветити свог оца и друге Иранце убијене у америчко-израелским нападима.
У заједничкој офанзиви Сједињених Америчких Држава и Израела у фебруару убијено је више од 3.000 људи, међу којима и Хамнеиев отац Али Хамнеи. Том нападу претходио је дванаестодневни рат Вашингтона и Тел Авива против Техерана у јуну прошле године, у којем је погинуло готово 1.000 људи.
– Обећавамо да ћемо осветити вашу чисту крв и крв свих мученика палих у ова два рата од руке њихових злочиначких и осрамоћених убица – поручио је Хамнеи.
Додао је да „мисија освете“ не зависи од његовог присуства нити од присуства других званичника.
– Били ми овдје или не, ово обећање биће испуњено. Ускоро ће слободни људи широм свијета извршити свој дио ове божанске мисије – рекао је.
Хамнеи је и у суботу изјавио да је освета за његовог убијеног оца „захтјев нације“ који се „свакако мора“ спровести.
Техеран и Вашингтон су у јуну, уз посредовање Пакистана, потписали меморандум о разумијевању са циљем окончања рата и постизања трајног мировног споразума.
Међутим, упркос том споразуму, двије стране посљедњих дана поново размјењују нападе након ескалације напетости око проласка трговачких бродова кроз Ормуски мореуз.
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