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Хаос у Европи: Завладала паника, броје се мртви

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 20:27

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Екстремно високе температуре ваздуха у Европи довеле су до више хиљада смртних случајева повезаних са врућинама, док је током новог топлотног таласа забиљежен нагли раст броја жртава утапања и пожара.

Више од 1.300 људи умрло је широм Европе од почетка љета усљед екстремних врућина, док је број случајева утапања повећан у више држава, подаци су Свјетске здравствене организације.

У Њемачкој се током јуна утопило готово 100 људи, што је највећи мјесечни број жртава у више од двије деценије, саопштио је њемачки Савез спасилаца.

Највећи број страдалих су млађи мушкарци, а 40 жртава било је млађе од 30 година, "Гардијан".

Институт "Роберт Кох" саопштио је раније да је ове године у Њемачкој регистровано најмање 5.120 смртних случајева повезаних са високим температурама, од којих се око 4.270 односи на особе старије од 75 година.

У Француској је током викенда четвртина територије била под највишим степеном метеоролошког упозорења због трећег топлотног таласа од маја.

Званични подаци показују да је током јунског топлотног таласа у Француској регистровано више од 2.000 додатних смртних случајева, док је током високих температура крајем маја умрло још око 300 људи.

Француски министар спорта Марина Ферари изјавила је да је од 19. јуна у Француској забиљежен 131 смртни случај усљед утапања.

Велики шумски пожар у шпанској покрајини Алмерија, у којем је погинуло најмање 12 људи, стављен је под контролу, саопштиле су власти.

Стручњаци упозоравају да климатске промјене изазване људским дјеловањем доприносе све учесталијим и интензивнијим топлотним таласима и шумским пожарима, преноси Срна.

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Тагови :

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