"Веома зли и болесни људи": Трамп тврди да је Иран прекршио споразум сат након договора

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су Сједињене Америчке Државе и Иран постигли споразум у суботу, али да га је Техеран прекршио свега сат касније када је дроном напао један брод.
Говорећи за телевизију Ен-Би-Си, Трамп је рекао да је Иран пристао на споразум којим је, како је навео, „одустао од свега“.
– Имали смо састанке са њима... Јуче су пристали на споразум – савршен споразум за нас. Без нуклеарног програма, без овога, без онога, без ичега. Одустали су од свега. А онда су напустили просторију и само сат касније лансирали дрон на један брод – рекао је Трамп.
Он је навео да су САД потом „жестоко бомбардовале“ Иран током претходне ноћи.
– То су веома зли и болесни људи – рекао је амерички предсједник.
Трамп је изјавио и да је Ормуски мореуз отворен за комерцијални поморски саобраћај, упркос наставку међусобних напада између САД и Ирана.
И Америчка Централна команда (CENTCOM) саопштила је данас да је Ормуски мореуз отворен за сва пловила која желе легално да прођу тим међународним пловним путем.
У саопштењу, објављеном на платформи Икс, наводи се да су америчке снаге позициониране и спремне да обезбиједе да пловидба кроз Ормуски мореуз и даље остане слободна упркос, како се наводи, „неоправданој иранској агресији, узнемиравању, пријетњама и произвољним изјавама“.
– Иран не контролише мореуз. Саобраћај се одвија без проблема – тврди CENTCOM.
С друге стране, Техеран је у међувремену данас саопштио да тренутно није могуће пловити кроз Ормуски мореуз због, како је навео, „недавних незаконитих активности америчких војних снага у региону“.
Иранска Управа за Персијски залив и Ормуски мореуз навела је у саопштењу да ће сви захтјеви за пролазак бити размотрени у складу са распоредом, а неопходне дозволе издате чим се успоставе стабилност и мир, пренијела је Ал Џазира.
Ормуски мореуз, који повезује Персијски залив са Оманским заливом и Арапским морем, представља једну од најважнијих свјетских поморских рута за транспорт нафте и гаса, преноси Танјуг.
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