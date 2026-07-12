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Млада мајка погинула у удару воза, у посљедњем тренутку спасила кћерку: Трагедија у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 14:55

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Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Фото: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

У трагичној несрећи на жељезничкој прузи у њемачком мјесту Лајнгартен, код града Хелброна, погинула је 26-годишњакиња када ју је ударио воз. Несрећа се догодила јуче у 19:45 часова.

Непосредно прије удара воза, дјевојка је гурнула дјечија колица са шина и тако спасила живот својој двогодишњој кћерки. Дјевојчица је прошла без икаквих физичких повреда и одмах је пребачена у болницу на посматрање и психолошку подршку.

Према званичним информацијама из истраге, мајка је шетала са својом кћерком у близини жељезничке станице када је одлучила да пређе преко шина, на мјесту које није предвиђено за пјешаке. У том тренутку наишао је регионални воз који се кретао великом брзином.

Машиновођа је уочио дјевојку на прузи, одмах активирао кочнице у нужди и почео да труби, али композиција тешка неколико стотина тона није се могла на вријеме зауставити.

Видјевши да не може побјећи, мајка је склонила колица са дјететом испред надолазећег воза. Воз је секунду касније директно ударио у њу те је од задобијених повреда преминула на мјесту несреће.

На мјесто несреће одмах су упућене бројне спасилачке екипе, хитна помоћ и полиција. Машиновођа и путници из воза нису повријеђени, али се налазе у стању тешког шока, због чега је на терену ангажован тим за кризне интервенције, који им пружа психолошку помоћ.

Жељезнички саобраћај на овој дионици био је у потпуном прекиду неколико часова док је трајао увиђај, пише лист Хојте.

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Тагови :

Њемачка

жељезничка несрећа

трагедија

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