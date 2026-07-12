Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је у удесу на магистралном путу Котор - Никшић, у мјесту Липци, сазнаје незванично ТВ Вијести.
У тој саобраћајној несрећи повријеђено је 17 особа, речено је "Вијестима" незванично из Управе полиције.
Повријеђени су транспортовани у болницу у Рисну.
Према истим информацијама, до незгоде је дошло двадесетак минута прије 14 сати, када је са пута слетио путнички комби.
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