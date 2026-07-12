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Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 15:53

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Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић
Фото: Viber / Patrola CG

Једна особа погинула је у удесу на магистралном путу Котор - Никшић, у мјесту Липци, сазнаје незванично ТВ Вијести.

У тој саобраћајној несрећи повријеђено је 17 особа, речено је "Вијестима" незванично из Управе полиције.

Повријеђени су транспортовани у болницу у Рисну.

Према истим информацијама, до незгоде је дошло двадесетак минута прије 14 сати, када је са пута слетио путнички комби.

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Тагови :

удес

Црна Гора

Никшић

Котор

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