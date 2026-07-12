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Бивши премијер Шпаније узбуркао духове: "Француска је сјајна екипа, али без Француза"

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 16:29

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Француски репрезентативац Килијан Мбапе, лијево, и његови саиграчи славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу против Парагваја у Филаделфији, у суботу, 4. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Некадашњи премијер Шпаније Маријано Рахој поново је изнио контроверзне тврдње које се тичу фудбалске репрезентације Француске.

Он је у колумни коју објављује за „Ел Дебате“ навео да фудбалска репрезентација Француске игра „без Француза“.

Подсјетио је да је Француска двоструки првак свијета и да је побиједила у свим утакмицама на овогодишњем првенству.

Признао је да је Француска „врхунска екипа“, а затим додао: „Али без Француза.“

Његова изјава очигледно се односила на чињеницу да значајан дио француских репрезентативаца има мигрантско поријекло или вуче коријене из бивших француских колонија.

Истовремено, од 26 играча које је Дешам позвао за Свјетско првенство, само су тројица рођена ван Француске.

Мајкл Олисе рођен је у Лондону. Маркус Тирам рођен је у Парми, док је његов отац, француска фудбалска легенда Лилијан Тирам, играо у Италији, а Брис Самба рођен је у Демократској Републици Конго, преноси Кликс.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Француска

Шпанија

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