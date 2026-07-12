Logo

Ненад Стевандић: Чија је мета Жељко Будимир?

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 17:02

Коментари:

1
Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да је Министарство унутрашњих послова Српске стуб очувања државе и безбједности народа.

дискотека Енигма

Друштво

Истрага о концерту у „Енигми“ открива низ спорних детаља: Криминално обезбјеђење, утаја пореза и незаконит наступ

"Ко год га нападне мора прво бројати до 100 и погледати се у огледало. Жељко Будимир је упалио свјетло као један од најпоштенијих људи, ван било каквих кланова, криминала и бизниса. Као такав, зашто је и чија је мета?", навео је Стевандић на друштвеној мрежи "Икс".

MUP RS

Република Српска

МУП Српске: Угоститељски објекат контролисан у Палама није регистрован за ту дјелатност

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Коментари (1)

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Европска елита се налази у великој кризи

3 ч

3
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске: Угоститељски објекат контролисан у Палама није регистрован за ту дјелатност

5 ч

12
Жупљанин: Допуне Кривичног законика предупређују провокативна понашања

Република Српска

Жупљанин: Допуне Кривичног законика предупређују провокативна понашања

6 ч

2
еУслуге МУП Републике Српске

Република Српска

МУП Српске : До сада око 1.000 грађана користило услугу електронског заказивања термина

7 ч

0

  • Најновије

18

21

Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено

18

17

Економисти упозоравају: Ел Нињо пријети свјетским цијенама хране

17

54

У тешком удесу погинуо португалски фудбалер Ману, огласила се Бенфика

17

36

Авион са фудбалерима Звезде нестао са радара уочи меча против Зенита

17

21

"Веома зли и болесни људи": Трамп тврди да је Иран прекршио споразум сат након договора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима