Ненад Стевандић: Чија је мета Жељко Будимир?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да је Министарство унутрашњих послова Српске стуб очувања државе и безбједности народа.
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"Ко год га нападне мора прво бројати до 100 и погледати се у огледало. Жељко Будимир је упалио свјетло као један од најпоштенијих људи, ван било каквих кланова, криминала и бизниса. Као такав, зашто је и чија је мета?", навео је Стевандић на друштвеној мрежи "Икс".
МУП Српске је стуб очувања државе и безбједности народа.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 12, 2026
Ко год га нападне мора прво бројати до 100 и погледати се у огледало.
Проф.Жељко Будимир је упалио свјетло као један од најпоштенијих људи, ван било каквих кланова, криминала и бизниса.
Као такав,
зашто је и чија је мета?
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