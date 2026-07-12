Жупљанин: Допуне Кривичног законика предупређују провокативна понашања

Аутор:АТВ редакција
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Санкционисање истицања и величања симбола НДХ и тзв. Армије БиХ предуприједиће сва нежељена провокативна понашања која могу довести до тензија и инцидената, те подићи ниво безбједности свих грађана у Републици Српској, рекао је Срни стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
Доношењем допуна Кривичног законика, каже Жупљанин, Српска је створила ваљан нормативноправни оквир за заштиту својих кључних вриједности од повампиреног усташтва и све агресивнијег исламизма.
Он је указао да је тај агресивни исламизам оличен у величању симбола и обиљежја тзв. Армије БиХ и њене ратне заставе под којом су уз повике "Текбир" и "Алаху екбер" одсијецане главе српске нејачи, цивила и војника.
"Учестале провокације усташким симболима, ратним хушкачим фолклором, симболима тзв. Армије БиХ озбиљан су изазов, ризик, али и директна пријетња која доводи до међунационалних и вјерских тензија које врло лако могу прерасти у озбиљне безбједносне инциденте", упозорио је Жупљанин.
Он је истакао да су овим допунама створене све правне претпоставке за превентивно и репресивно одвраћање и одбијање испољених опасности.
"Република Српска има пуно право да на овакав начин обезбиједи јавни ред и мир, спријечи извршење кривичних дјела која могу довести до озбиљних међунационалних тензија или сукоба и учини Српску стабилном и сигурном за све њене грађане, као и људе који у њој живе и који у њу долазе", нагласио је Жупљанин.
Он сматра да ће ефикасном имплементацијом овог законског рјешења безбједност свих грађана и њихове имовине у Републици Српској бити подигнута на виши ниво, те указао да Министарство унутрашњих послова и правосуђе у Српској располажу респектабилним капацитетима који гарантују успјешну имплементацију овог закона.
Осим тога, каже Жупљанин, биће омогућено ефикасно вршење власти Српске на цијелој територији у свим областима живота и рада.
"Ове допуне закона су значајне првенствено са аспекта заштите националног, културног и вјерског насљеђа српског народа у Републици Српској и БиХ јер су на сцени флагрантни напади на кључне националне, културне и друге традиционалне вриједности које је су Срби стварали и чували вијековима", рекао је Жупљанин.
Он је додао да су Срби кроз историју водили ослободилачке ратове због чега су данашње генерације дужне да сачувају крвљу стечено национално, културно и вјерско благо.
"У свијету су актуелни процеси ревизионизма и репозиционирања и на сцени је очигледно величање злих духова прошлости, нацизма, фашизма и усташтва. Ти процеси су увелико захватили и регион Балкана, нажалост и БиХ", нагласио је Жупљанин.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим је забрањено истицање и величање симбола НДХ и такозване Армије БиХ, те запријеће казне затвора. На основу усвојених допуна Закона о гробљима и погребној дјелатности биће кажњено истицање ових симбола и на гробљима.
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