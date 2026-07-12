Рекордне температуре Јадранског мора у јуну

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јадранско море некада је било најтоплије у августу, а сада се такве темпетаруре мора мјере у јуну, указао је хрватски океанограф Мирко Орлић.
Он је навео да су прије педесетак година највише температуре Јадрана биле у августу и да су износиле око 25 степени Целзијусових.
"Љетни максимуми су постепено расли, па данас обично досежу око 27 степени Целзијусових, али ове године такве, па и више температуре, забиљежене су већ у јуну", рекао је Орлић.
Он сматра да је то назнака онога што ће се дешавати у будућности, можда не сваке године, али све чешће.
Рано загријавање Јадрана, каже Орлић, посљедица је комбинације два чиниоца - дуготрајних топлотних таласа и дугорочног загријавања Средоземног и Јадранског мора.
Указао је да се Средоземље и Јадран загријавају брже од свјетских океана.
"То значи да данашњи топлотни таласи у мору не крећу са истог почетног нивоа као прије неколико деценија, већ са већ повишене температуре. Зато лакше долази и до изузетно високих температура", рекао је Орлић.
Ако се наставе дуги стабилни и врући периоди, каже Орлић, море се може додатно загријати и достићи нове рекордне вриједности.
Регион
АТВ у Будви: Туристичка сезона у јеку
"Другим ријечима, ситуација се може мијењати из године у годину", рекао је Орлић за портал "Индекс".
Он је истакао да је већ сада јасно да су промјене температуре оставиле трага на екосистемима, што је видљиво у масовном угинућу организама и појави тропских врста риба.
Говорећи о рекордним јунским температурама свјетских океана, Орлић каже да се то може повезати са глобалним загријавањем и са развојем Ел ниња, чији је утицај на Средоземље и Јадран секундаран.
"На наше подручје снажније дјелују други фактори - атмосферска циркулација над Европом, температурне разлике између афричког и арктичког подручја и већ врло високе температуре Средоземља и Јадрана", рекао је Орлић.
Навео је да Ел нињо може допринијети глобалним рекордима, али да су за Јадран често важније локалне временске прилике и дугорочно загријавање Средоземља, преноси Срна.
Свјетски океани се ове године поново рекордно загријавају, а Средоземно море је оборило јунски рекорд од 24,3 степена, надмашивши претходне највише вриједности забиљежене 2023. и 2025. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
13
06
13
03
13
02
12
51
12
40
Тренутно на програму