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Рекордне температуре Јадранског мора у јуну

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 12:21

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Море
Фото: pexels/Mathias Reding

Јадранско море некада је било најтоплије у августу, а сада се такве темпетаруре мора мјере у јуну, указао је хрватски океанограф Мирко Орлић.

Он је навео да су прије педесетак година највише температуре Јадрана биле у августу и да су износиле око 25 степени Целзијусових.

"Љетни максимуми су постепено расли, па данас обично досежу око 27 степени Целзијусових, али ове године такве, па и више температуре, забиљежене су већ у јуну", рекао је Орлић.

Он сматра да је то назнака онога што ће се дешавати у будућности, можда не сваке године, али све чешће.

Рано загријавање Јадрана, каже Орлић, посљедица је комбинације два чиниоца - дуготрајних топлотних таласа и дугорочног загријавања Средоземног и Јадранског мора.

Указао је да се Средоземље и Јадран загријавају брже од свјетских океана.

"То значи да данашњи топлотни таласи у мору не крећу са истог почетног нивоа као прије неколико деценија, већ са већ повишене температуре. Зато лакше долази и до изузетно високих температура", рекао је Орлић.

Ако се наставе дуги стабилни и врући периоди, каже Орлић, море се може додатно загријати и достићи нове рекордне вриједности.

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"Другим ријечима, ситуација се може мијењати из године у годину", рекао је Орлић за портал "Индекс".

Он је истакао да је већ сада јасно да су промјене температуре оставиле трага на екосистемима, што је видљиво у масовном угинућу организама и појави тропских врста риба.

Говорећи о рекордним јунским температурама свјетских океана, Орлић каже да се то може повезати са глобалним загријавањем и са развојем Ел ниња, чији је утицај на Средоземље и Јадран секундаран.

"На наше подручје снажније дјелују други фактори - атмосферска циркулација над Европом, температурне разлике између афричког и арктичког подручја и већ врло високе температуре Средоземља и Јадрана", рекао је Орлић.

Навео је да Ел нињо може допринијети глобалним рекордима, али да су за Јадран често важније локалне временске прилике и дугорочно загријавање Средоземља, преноси Срна.

Свјетски океани се ове године поново рекордно загријавају, а Средоземно море је оборило јунски рекорд од 24,3 степена, надмашивши претходне највише вриједности забиљежене 2023. и 2025. године.

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Тагови :

Море

високе температуре ваздуха

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