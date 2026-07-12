Познато мјесто и вријеме сахране Ђорђа Кадијевића

Аутор:АТВ редакција
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Ђорђе Кадијевић, један од најзначајнијих филмских и телевизијских аутора са ових простора, редитељ, сценариста, историчар умјетности и ликовни критичар, биће сахрањен у уторак, 14. јула на Централном гробљу у Београду у 13.30 сати.
Ђорђе Кадијевић, је, подсјетимо, преминуо 10. јула у 94. години.
Иначе, само неколико дана прије, 1. јула, преминуо је и његов син др Александар Кадијевић, који је био редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, угледни члан академске и научне заједнице и један од водећих стручњака у области историје архитектуре на јужнословенским просторима.
Вијест о смрти Ђорђа Кадијевића саопштила је Југословенска кинотека, која је најавила да ће у септембру приредити ретроспективу његових филмова у знак сјећања на аутора који је оставио неизбрисив траг у домаћој кинематографији. Кадијевић је био и добитник највишег признања ове установе– Златног печата, које се додјељује за изузетан допринос филмској умјетности.
Србија
Умро легендарни Ђорђе Кадијевић
Рођен 6. јануара 1933. године у Шибенику, Кадијевић је током вишедеценијске каријере изградио препознатљив ауторски израз, а дио његовог опуса сврстава се у стваралаштво југословенског црног таласа.
Од "Лептирице" до "Светог места": Филмови Ђорђа Кадијевића који су ушли у легенду
Публика ће га памтити по култним остварењима попут филмова "Лептирица" и "Свето место", који су обиљежили домаћи хорор жанр, али и по телевизијској серији "Вук Караџић", једном од најзначајнијих пројеката домаће телевизијске продукције. За ову серију освојио је престижни Гран-при Европе на телевизијском фестивалу у Риму.
Својим филмовима и телевизијским остварењима Ђорђе Кадијевић је оставио дубок траг у историји југословенске и српске кинематографије, а његово стваралаштво наставиће да инспирише будуће генерације филмских аутора и љубитеља седме умјетности.
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