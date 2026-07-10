Умро легендарни Ђорђе Кадијевић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велики филмски и телевизијски редитељ, сценариста, историчар умјетности и ликовни критичар Ђорђе Кадијевић преминуо је 10. јула у Београду у 94. години.
Југословенска кинотека ће у септембру приказати ретроспективу филмова Кадијевића, који је и лауреат њеног највећег признања - Златног печата за изузетан допринос седмој умјетности.
Ђорђе Кадијевић био је један од најзначајнијих српских и југословенских филмских и телевизијских редитеља, сценариста, историчар умјетности и ликовни критичар.
Рођен је 6. јануара 1933. године у Шибенику, а током вишедеценијске каријере оставио је дубок траг у домаћој кинематографији, нарочито у жанру хорора и историјске драме.
Широј публици најпознатији је као аутор култног телевизијског филма "Лептирица" из 1973. године, снимљеног по приповеци Милована Глишића "После деведесет година". Ово остварење сматра се првим српским хорор филмом и до данас важи за једно од најутицајнијих дела тог жанра на простору бивше Југославије.
Поред "Лептирице", Кадијевић је режирао и бројне филмове и телевизијске серије које су обиљежиле домаћу продукцију, међу којима се посебно издваја серија "Вук Караџић", једно од најцењенијих остварења српске телевизије, награђено и на међународној сцени. У његовој богатој филмографији налазе се и филмови "Празник", "Поход", "Свето место", "Карађорђева смрт" и друга остварења у којима је често спајао историјске теме са елементима фантастике, филозофије и религије.
Кадијевић је дипломирао историју умјетности на Филозофском факултету у Београду, а осим режијом, бавио се писањем сценарија, ликовном критиком и есејистиком. Његов ауторски израз одликовали су оригиналност, умјетничка храброст и склоност истраживању тема које су биле ретке у домаћој кинематографији.
За изузетан допринос српској култури и филму добио је бројна признања и награде, међу којима су Сретењски орден и Златни печат Југословенске кинотеке.
Ђорђе Кадијевић остао је упамћен као један од најважнијих аутора српског филма, човек који је домаћој публици подарио култна остварења и заувијек промијенио начин на који се на овим просторима стварао и доживљавао филмски хорор.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Најновије
23
05
22
58
22
47
22
33
22
24
Тренутно на програму