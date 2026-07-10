Спремите се: За викенд – потоп, а онда и нови преокрет

Љето на Балкану увијек доноси непредвидиве обрте, а најновији метеоролошки подаци указују на то да се налазимо пред веома динамичним периодом.

Док су се многи надали стабилном сунчаном времену, атмосфера има другачије планове, бар према ономе што показује тренутна синоптичка ситуација.

Према временској прогнози Марка Чубрила, метеоролога аматера, пред нама је викенд који ће обиљежити велика нестабилност. Већ у петак увече и током суботе, атмосфера над нашим регионом постаће веома напета, што ће резултирати падавинама које у неким предјелима могу бити веома интензивне.

Викенд под утицајем висинског циклона и пљускови у суботу

Главни кривац за овакво вријеме је висински циклон који ће својим центром бити стациониран изнад Украјине и Румуније, али ће својом периферијом значајно утицати на наше пределе све до уторка сљедеће недјеље. Како наводи Марко Чубрило, овај циклон ће условити повремену појаву нестабилности, а посебно критичан биће викенд.

Субота је дан када се очекује највећа шанса за пљускове, који би локално могли бити и врло јаки, што практично значи да су могуће и непогоде у појединим мјестима. Чубрило истиче да ће управо овај утицај висинског циклона спречити продор врелих ваздушних маса из сјеверне Африке ка нама, док ће тај тропски талас поново захватити западне дијелове европског континента.

Максималне дневне температуре током викенда и почетком недјеље кретаће се углавном од 24 до 29 степени, што је, како сматра Чубрило, врло умјерена љетња температура с обзиром на то да смо у средини јула. Такође, он додаје да ће ноћи у овом периоду бити релативно свјеже, што ће многима донијети преко потребан одмор од претходних врућина.

Шта нас чека средином сљедеће недјеље и нови продор из Пољске

Након нестабилног викенда, стабилизација неће дуго потрајати. Средином наредне недјеље, тачније око сриједе, очекује се краткотрајно побољшање времена уз нешто више температуре које ће се кретати од 25 до 31 степен. Међутим, Чубрило у својој временској прогнози упозорава на нову, краткотрајну дестабилизацију и освјежење.

Тренутни прорачуни које је анализирао Чубрило виде још један висински циклон, који би се овога пута из Пољске спустио директно ка нашим предјелима. Према његовим ријечима, овај систем би већ у четвртак могао да донесе нове пљускове и додатно освежење. Он напомиње да ће се синоптичка ситуација за средину сљедеће недјеље још прецизније развијати у наредним данима, али је освјежење у четвртак веома извјесно.

Повратак љетњих врућина у другом дијелу јула

Они који прижељкују праве љетње температуре доћи ће на своје у периоду од око 17. јула па све до 20. јула. У том интервалу биће претежно суво и топло уз праве љетње врућине. Максимуми ће се у већини мјеста кретати од 28 до 34 степена, док ће знатно топлије бити само у залеђу Јадрана, гдје би жива у термометру могла достићи и 38 степени.

Ипак, Чубрило смирује ситуацију наводећи да се за сада вриједности преко 34 степена у већем дијелу копна не очекују, те да би ово био један нормалан талас љетње врућине. Међутим, ни овај топли период неће бити дугог вијека.

Велики преокрет око 20. јула

Све очи су сада упрте у датум око 20. јула. Нумерички модели тренутно показују да би управо тада могло доћи до јачег погоршања времена праћеног осјетнијим освјежењем. Уколико се ови прорачуни остваре, то би значило крај још једног топлотног таласа и повратак на знатно пријатније температуре.

Након бурног јуна, љето наставља у умјеренијем тону, барем према тренутно доступним подацима.

"Није ли већ најтоплији дио љета за нама?", запитао се Чубрило у својој дугорочној прогнози, указујући на то да би се синоптика могла развијати тако да екстремне врелине остану иза нас, док би остатак љета протекао у знатно подношљивијим оквирима, преноси Блиц.