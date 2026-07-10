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ТК Младост обиљежава 40 година постојања клуба

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 21:39

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Тенис
Фото: ATV

ТK Младост ове године слави 40 година постојања клуба. У склопу обиљежавања вриједног јубилеја биће одржана два турнира. Сада већ традиционални, шести по реду за дјецу до 14 година и по први пут „Ланацо Бањалука Опен ИТФ јуниорс до 18 година. Очекује се преко 100 учесника из региона али и свијета.

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Тагови :

тенис

ТК Младост

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