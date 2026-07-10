Крај бајке на Вимблдону: Саша Зверев у финалу

Аутор:АТВ редакција
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Александар Саша Зверев, њемачки тенисер руског поријекла, пласирао се у прво финале Вимблдона у каријери послије рутинске побједе против Артура Ферија резултатом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
Послије Ролан Гароса, Саша Зверев бориће се за нову гренд слем титулу и то послије побједе против тенисера који је био највећа сензација турнира јер је са специјалном позивницом стигао до полуфинала.
Разочарао је Саша Британце јер њиховом домаћем тенисеру није допустио ни да му запријети, а камоли да му закомпликује меч.
По један брејк у првом сету најавио је потенцијалну неизвесну борбу, да би у тај-брејку актуелни шампион Ролан Гароса ипак показао завидан ниво ком Фери није успио да парира.
Саша је завршио тај-брејк без изгубљеног поена и тако повео 1:0 у сетовима.
Била је то преломна ситуација у којој је Фери потонуо и више није био онај играч који је блистао током претходних мечева на Вимблдону. Зверев је играо беспрекоран тенис, диктирао је ритам и фуриозно је освајао своје сервис гемове.
Рутински је дошао до два брејка и потом веома лако до великих 2:0.
Доминација се наставила и у трећем сету. У петом гему Зверев је направио брејк са нулом и најавио брзи крај овог полуфинала. Могло је то да буде још брже да је Саша искористио нове везане брејк лопте, али спасао их је Фери који је покушао да макар мало продужи свој останак на терену.
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