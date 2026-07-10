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Трамп: Ако ме Иран убије биће бомбардован као никад до сада

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 17:52

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амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је оставио инструкције да Иран буде бомбардован "на нивоима које никада раније нису видјели" ако успију да га убију.

"Дуго сам на њиховој листи. Са тим се суочавамо", рекао је Трамп за "Њујорк пост".

Предсједник САД је, такође, негирао претходне извјештаје да га је Израел обавијестио о недавним иранским плановима да га елиминише, наводећи да Израел није ништа открио, али да је он број један на иранској "листи за убијање" већ дуго времена, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Вашингтон

атентат

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