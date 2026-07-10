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"Република Српска више не може да чека договор у Дистрикту"

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 17:55

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Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Брчком да Република Српска не може више да чека договор унутар дистрикта о траси ауто-пута, због чега је донесена одлука да се пројектоване контакт тачке привремено повежу преко постојећег магистралног пута и брчанске обилазнице.

Додик је, након састанка у Брчком о овом питању, поновио да не постоји добра воља одређених фактора у Брчко дистрикту да се нађе најбоље могуће рјешење, због чега је Република Српска принуђена да се прилагоди постојећем стању на терену како витални пројекат не би стајао.

Он је прецизирао да изградња ауто-пута кроз Републику Српску тече према плану, а да ће се на контакт тачкама силазити на магистрални пут, који ће Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" додатно модернизовати и са обје стране спојити на обилазницу око Брчког.

Додик је подсјетио да је Република Српска раније нудила да у потпуности преузме трасу кроз дистрикт, да је финансира и добије концесију, што је у Брчком одбијено, као и неколико накнадних варијанти.

Он је поручио да је повезивање преко магистралног пута остало као једина функционална опција јер се пројекат не може прекинути на граници са дистриктом.

Градоначелник Брчког Синиша Милић потврдио је да у протеклом периоду унутар дистрикта није направљен никакав помак у усаглашавању трасе, због чега је примјена овог алтернативног рјешења постала једина реална опција.

Према његовим ријечима, контакт тачке из правца Републике Српске према Брчком остају непромијењене, али ће се са њих градити приступни путеви према постојећем магистралном путу кроз дистрикт, која се затим прикључују на трасу заобилазнице, чинећи тако функционалну везу за наставак ауто-пута према Бијељини и Бањалуци.

Састанку су, осим Додика и Милића, присуствовали премијер Саво Минић, министар саобраћаја Зоран Стевановић, те представници предузећа "Аутопутеви Републике Српске".

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Брчко дистрикт

Ауто-пут

Коментари (2)

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