Јокићу се свидјела Српска и ове године на одмору на истом мјесту

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашки репрезентативац Србије Никола Јокић и ове године је одлучио доћи на одмор у Републику Српску.
Након што је одиграо два меча квалификација за кошаркашку репрезентацију Србије с којом је остварио двије побједе вратио се на добро познато мјесто, рафтинг камп Тара.
Подсјећања ради, Јокић је и прошле године посјетио рафтинг центар, а судећи по фотографијама на друштвеним мрежама, сјајно се провео, а што је потврдио и својим поновним доласком.
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