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Јокићу се свидјела Српска и ове године на одмору на истом мјесту

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 18:44

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Никола Јокић одмор рафтин центар Тара
Фото: Instagram/NikolaJokicOfficial

Кошаркашки репрезентативац Србије Никола Јокић и ове године је одлучио доћи на одмор у Републику Српску.

Након што је одиграо два меча квалификација за кошаркашку репрезентацију Србије с којом је остварио двије побједе вратио се на добро познато мјесто, рафтинг камп Тара.

Подсјећања ради, Јокић је и прошле године посјетио рафтинг центар, а судећи по фотографијама на друштвеним мрежама, сјајно се провео, а што је потврдио и својим поновним доласком.

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Тагови :

Никола Јокић

Рафтинг центар Тара

Република Српска

годишњи одмор

кошаркаш

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