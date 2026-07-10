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Ово никада нисте видјели! Ухватио опасну змију уз помоћ фена за косу

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 19:22

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ухватио змију феном за косу
Фото: X/srkntnyldz

Једног фармера у Турској уплашио је непозвани и опасни гост на његовом имању, а ког је стручњак једним до сад невиђеним триком ухватио у час посла.

Фармер је на свом имању пронашао отровну змију, због чега је позвао стручњака за ову опасну врсту гмизаваца, како би је ухватио и уклонио са фарме.

Оно што је човјек урадио, фармера је збунило, али и изненадило успјехом. Упалио је фен, окренуо у рупу у којој се налазила змија и ухватио је:

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Тагови :

Змија

фен за косу

Турска

фарма

видео снимак

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