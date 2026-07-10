Ово никада нисте видјели! Ухватио опасну змију уз помоћ фена за косу

Аутор:АТВ редакција
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Једног фармера у Турској уплашио је непозвани и опасни гост на његовом имању, а ког је стручњак једним до сад невиђеним триком ухватио у час посла.
Фармер је на свом имању пронашао отровну змију, због чега је позвао стручњака за ову опасну врсту гмизаваца, како би је ухватио и уклонио са фарме.
Оно што је човјек урадио, фармера је збунило, али и изненадило успјехом. Упалио је фен, окренуо у рупу у којој се налазила змија и ухватио је:
Tavukların kümesine giren yılanı çıkarmak için gelen yılan uzmanının bir saç kurutma makinesi çıkarması üzerine şaşkına dönen çiftçi, bu ilginç tekniğin başarılı olmasıyla gözlerin inanamadı! pic.twitter.com/CODU4T7Dg9— Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) July 10, 2026
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