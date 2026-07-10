Измјењена траса ауто-пута Бијељина Брчко

Аутор:Сања Трифковић
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Траса ауто-пута код Брчког биће усмјерена на садашњу обилазницу, а не како је било планирано. Застоји око ове трасе трају годинама. Времена је мало. Изградња ауто-пута не може да тапка у мјесту. Данас је на столу друго рјешење.
"Усмјерићемо трасу аутопута одавде из Бијељине према Брчком из Модриче према Брком искључиво на садашњу обилазницу, онда ћемо видјети на који начин ћемо то... ако је судбина да ту не изградимо аутопут онда је ова обилазница може бити у функцији, али да ми сад градимо шест седам километара даље од обилазнице па да на крају сводимо овамо док се људи одобровоље ми за то немамо времена“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
"Дистрикт Брчко треба да буде отворена средина онако како то и предвиђа и Дејтонски споразум и арбитражна одлука, а не мјесто гдје се прекидају важни инфраструктурни пројекти,напротив дакле да без икаквих проблема Републике Српске развија своје инфраструктурне пројекте има право", Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта.
Ову трасу посјетили су и ресорни министар и премијер. Сагласни су да се чекати не може, као и да ће нова рјешења убрзати радове. Сасатанак у Брчком даће многе одговоре.
„Након што смо са њима усагласили конкретне тачке гдје се веже ова дионица аутопута наставком кроз Брчко дистрикт и дионица аутопута Вукосавље Брчко, да видимо да ли је траса провучена кроз територију Брчко дистрикта или није, ако није, што није видимо да нам и та дионица не касни како би аутопут Приједор Београд да тако кажем био у потпуности завршен“, рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
С друге стране радови на дионици аутопута Бијељина Рача иду планираном динамиком.
На дионици пута Бијељина Рача нема стајања, каже то премијер Републике Српске Саво Минић. Од момента пребацивања средстава из Србије биће вршена провјера на сваких седам дана шта се ради, колико се ради и докле се дошло.
Интегрисани гранични прелаз је оно што радује грађане са обје стране Дрине. Без чекања, онако како и треба између овако блиско везаних територија, каже премијер.
„У наредних мјесец дана почињу први слојеви асфалта, да тамо до петље Бродац гдје имамо одређене имовинско правне проблеме гдје је у питању и Електропренос и измјештање далековода, правимо сва могућа и техничка и равна рјешења, углавном до половине октобра ћемо сигурно до тамо са аутопутем", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Преко 90% шљунчаног насипа уграђено је и уређују се косине. Ископавасе канал дужине 2,5 км , а ту су и радови на изради унутрашње одводње. Почетком августа почиње и цементна стабилизација и асфалтирање.300 свакодневно ангажовано је на овој дионици.
„Тренутно се изводе радови на изради слоја постељице, наредне седмице започињемо са израдом тампонског слоја, након тога слиједе радови на изради ригола. На седмом километру у мјесту Бродац изводимо радове изводимо насипе за рампе надвожњака У1.На крају трасе на двадесетом километру приводимо крају израде насипа“, рекао је Томислав Миљевић, одговорни руководилац радова.
Влада Републике Српске прихватила је јуче донаторска средства Владе Србије од 10 милиона евра која се односе на суфинансирање пројекта изградње дионице ауто-пута Рача-Бијељина. Ауто-пут Бијељина-Рача један је од најзначајнијих инфраструктурних пројеката у Републици Српској.
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