Хорор у Шпанији: Људи страдали бјежећи од пожара

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 11 особа погинуло је, а осам је повријеђено у разорном шумском пожару који је захватио подручје покрајине Алмерија на југу Шпаније.
Пожар се великом брзином проширио током ноћи, док су температуре у дијеловима земље прелазиле 40 степени Целзијуса, а у гашењу учествује више од 150 ватрогасаца и 220 припадника војне јединице за ванредне ситуације.
Регионалне власти саопштиле су да се још 19 особа води као нестало, док међу страдалима има и страних држављана, укључујући, према првим информацијама, четворо британских држављана.
Пожар је избио у близини планинског подручја Сијера де лос Филабрес, у популарној туристичкој регији Алмерија. Власти сумњају да је ватру изазвао оборени далековод, након чега се пламен због јаког вјетра и суве вегетације муњевито проширио.
Више жртава пронађено је у потпуно изгорјелим аутомобилима, док су поједини настрадали покушавајући да пјешице побјегну кроз суво корито ријеке које се, како су навели званичници, претворило у "смртоносну замку".
Шпански премијер Педро Санчез изразио је саучешће породицама страдалих, оцијенивши да је ријеч о трагедији која је потресла цијелу земљу. Шпанија се посљедњих година суочава са све чешћим и разорнијим пожарима, које додатно подстичу дуготрајне суше и екстремни топлотни таласи.
Према подацима европског програма Коперникус, Европа је континент који се најбрже загријава, а научници упозоравају да климатске промјене повећавају учесталост и интензитет пожара широм Медитерана, наводи "ИндијаТудеј".
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