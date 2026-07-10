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Хорор у Шпанији: Људи страдали бјежећи од пожара

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 19:52

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Превод: Хеликоптер избацује воду док гаси шумски пожар у близини Лос Гаљардоса, у Алмерији, Шпанија, у петак, 10. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Gregorio Marrero

Најмање 11 особа погинуло је, а осам је повријеђено у разорном шумском пожару који је захватио подручје покрајине Алмерија на југу Шпаније.

Пожар се великом брзином проширио током ноћи, док су температуре у дијеловима земље прелазиле 40 степени Целзијуса, а у гашењу учествује више од 150 ватрогасаца и 220 припадника војне јединице за ванредне ситуације.

Регионалне власти саопштиле су да се још 19 особа води као нестало, док међу страдалима има и страних држављана, укључујући, према првим информацијама, четворо британских држављана.

Многи страдали покушавајући да побјегну

Пожар је избио у близини планинског подручја Сијера де лос Филабрес, у популарној туристичкој регији Алмерија. Власти сумњају да је ватру изазвао оборени далековод, након чега се пламен због јаког вјетра и суве вегетације муњевито проширио.

Више жртава пронађено је у потпуно изгорјелим аутомобилима, док су поједини настрадали покушавајући да пјешице побјегну кроз суво корито ријеке које се, како су навели званичници, претворило у "смртоносну замку".

Екстремне врућине погоршавају ситуацију

Шпански премијер Педро Санчез изразио је саучешће породицама страдалих, оцијенивши да је ријеч о трагедији која је потресла цијелу земљу. Шпанија се посљедњих година суочава са све чешћим и разорнијим пожарима, које додатно подстичу дуготрајне суше и екстремни топлотни таласи.

Према подацима европског програма Коперникус, Европа је континент који се најбрже загријава, а научници упозоравају да климатске промјене повећавају учесталост и интензитет пожара широм Медитерана, наводи "ИндијаТудеј".

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Хорор у Шпанији: Људи страдали бјежећи од пожара

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