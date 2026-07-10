Бањалучки Водовод поново увео рестрикције воде

Аутор:АТВ редакција
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Нови проблеми са водом у Бањалуци. "Водовод" је поново увео рестрикције воде.
"И поред свих апела, потрошња се не смањује, што нас је поново приморало да уведемо план контролисане испоруке воде. Почеће ноћас затварањем у 18 часова, а сутра ће по распореду воде имати насеља која се снабдијевају са резервоара Пријаковци", објавио је Водовод Бањалука на Фејсбук страници.
Сутра ће по распореду воде имати насеља која се снабдијевају са резервоара Пријаковци.
"Непарним данима вода ће бити испоручивана потрошачима који се снабдијевају с резервоара Пријаковци (Барловци, Поткозарје, Пискавица, Верићи, Мишин Хан и Пријаковци), у периоду од осам до 18 часова, односно док буде расположивих количина воде у резервоару. Парним данима вода ће бити испоручивана потрошачима који се снабдијевају с резервоара Рамићи (дијелови насеља Драгочај, Рамићи и Пријаковци), у периоду од осам до 18 часова, односно док буде расположивих количина воде у резервоару", саопштили су из Водовода.
Нагласили су да у периоду од 18 до осам часова неће бити испоруке воде, јер ће се у том времену вршити акумулација воде у резервоарима како би се обезбиједили услови за наредни циклус снабдијевања.
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