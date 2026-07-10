Logo

Бањалучки Водовод поново увео рестрикције воде

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 20:34

Коментари:

0
Бањалучки Водовод поново увео рестрикције воде
Фото: ATV

Нови проблеми са водом у Бањалуци. "Водовод" је поново увео рестрикције воде.

"И поред свих апела, потрошња се не смањује, што нас је поново приморало да уведемо план контролисане испоруке воде. Почеће ноћас затварањем у 18 часова, а сутра ће по распореду воде имати насеља која се снабдијевају са резервоара Пријаковци", објавио је Водовод Бањалука на Фејсбук страници.

Сутра ће по распореду воде имати насеља која се снабдијевају са резервоара Пријаковци.

"Непарним данима вода ће бити испоручивана потрошачима који се снабдијевају с резервоара Пријаковци (Барловци, Поткозарје, Пискавица, Верићи, Мишин Хан и Пријаковци), у периоду од осам до 18 часова, односно док буде расположивих количина воде у резервоару. Парним данима вода ће бити испоручивана потрошачима који се снабдијевају с резервоара Рамићи (дијелови насеља Драгочај, Рамићи и Пријаковци), у периоду од осам до 18 часова, односно док буде расположивих количина воде у резервоару", саопштили су из Водовода.

Нагласили су да у периоду од 18 до осам часова неће бити испоруке воде, јер ће се у том времену вршити акумулација воде у резервоарима како би се обезбиједили услови за наредни циклус снабдијевања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Водовод Бањалука

Рестрикције воде Бањалука

Вода

Пискавица

Коментари (0)

Више из рубрике

ЗИБЛ

Бања Лука

Да ли ће ревизија "чешљати" ЗИБЛ? До сада игнорисали њихове најаве

3 ч

0
Вода

Бања Лука

Водовод апелује на Бањалучане: Прогнозе нису добре

8 ч

0
Сам Паганини и Фиона Крафт

Бања Лука

Сам Паганини и Фиона Крафт нова велика имена Фрешвејв фестивала

9 ч

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Елементарно незнање: Станивуковић аутора "Малог принца" прогласио руским филозофом

10 ч

1

  • Најновије

23

05

Мерино одвео Шпанију у полуфинале Мундијала!

22

58

Један хороскопски знак чекају изненађења и заслужени одмор овог викенда

22

47

Познато гдје ће бити сахрањен Андрија Бајић

22

33

Новак Ђоковић ће бити одушевљен када буде чуо шта је све Синер рекао о њему

22

24

Готово 100.000 људи евакуисано у Пекингу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима