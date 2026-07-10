Водовод апелује на Бањалучане: Прогнозе нису добре

Аутор:АТВ редакција
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Надлежни су данас поново упутили апел грађанима поткозарских села, да се вода користи рационално, јер потрошња воде наставља да расте изнад граница одрживог.
"Позивамо све грађане у поткозарским селима на солидарност и одговорност, како бисмо пребродили предстојећи период све до окончања радова на замјени доводног цјевовода до резервоара Туњице и како би цијелу сезону сви имали воду. Свако прекомјерно трошење воде значи да неко друго домаћинство може остати без воде за пиће, хигијену или напајање стоке", рекао је шеф Стручно-оперативног тима и замјеник команданта Градског штаба за ванредне ситуације Мирослав Шево.
Из "Водовода" наглашавају да, и поред свих апела и упозорења, потрошња воде наставља да расте изнад граница одрживог.
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"Фабрика воде ради појачаним капацитетом, а систем је под максималним притиском. Примјера ради, мјерачи у Пријаковцима, Мишином Хану, Поткозарју и Пискавици у пику потрошње, односно између 18 и 23 часа, биљеже проток од 25 л/с, док је нормално 10 л/с. Потрошња у Драгочају се такође удупла. Тренутно у систем Туњице дневно пумпамо хиљаду кубика више у односу на редовну испоруку. Пред нама је викенд, два дана када потрошња и иначе расте током цијелог дана, тако да прогнозе нису добре", рекао је директор "Водовода" Радован Мајкић, нагласивши да се ситуација прати из сата у сат, а одлуке се доносе у складу са стањем на резервоарима.
Истакао је и то како сви раде све што је у њиховој моћи.
"Уколико се настави овај тренд прекомјерне потрошње, бићемо принуђени приступити привременим прекидима испоруке воде према Поткозарју, дијеловима Мишиног Хана и Рамића, док би према Пискавици и Драгочају могло доћи до ограничене испоруке, а све зарад акумулирања веће количине воде у резервоарима. Од стања у резервоарима у 15 часова зависиће хоће ли овај план контролисане испоруке бити активиран. Ми радимо све што је у нашој моћи, сва оператива и људи биће на терену и током викенда, а становништво молимо да схвате озбиљно наше апеле", нагласио је Мајкић.
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Шеф Стручно-оперативног тима Мирослав Шево, нагласио је да овако нагло и изражено повећање потрошње јасно указује на залијевање башта, травњака и воћњака, пуњење базена и друге видове ненамјенског кориштења воде.
Нагласио је и то да су припадници Комуналне полиције били на терену и уочили неправилности при кориштењу воде.
Он је још једном позвао пољопривредне произвођаче да не стварају залихе, користећи воду из водоводне мреже, већ уколико имају потребу за водом, да се обрате стручним сарадницима у Мјесним заједницама у којима живе, те да ће им воду, путем цистерни, бесплатно доставити припадници Одсјека за послове цивилне заштите и ПТВСЈ Града Бањалука.
Шево је нагласио да ће Стручно-оперативни тим и Градски штаб наставити да прати стање на систему и предузимати неопходне мјере ради очувања стабилног водоснабдијевања, преноси портал "Независне".
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