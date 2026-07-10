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Игре без граница у суботу на "Аквани": Бесплатна забава за све генерације

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:16

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Аквана представља велики водени парк и спортски центар у Бањалуци.
Фото: АТВ

Водени парк "Аквана" у сарадњи са Школом спорта "Каспер" организује манифестацију "Игре без граница", која ће бити одржана у суботу, 11. јула, од 14.00 до 17.00 часова.

Како су саопштили организатори – посјетиоце очекује богат програм испуњен забавним и спортским садржајима, међу којима су бројни полигони са различитим изазовима, као и "бабл" фудбал, који ће бити главна атракција догађаја

Учешће у свим активностима је бесплатно за све посјетиоце, док је потребно платити само редовну улазницу за базен.

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Организатори истичу да је манифестација намијењена свим генерацијама, без старосних ограничења, те позивају породице, пријатеље и све љубитеље активног одмора да им се придруже и проведу незаборавно љетно поподне уз спорт, дружење и добру забаву, преноси Бањалука.ком.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аквана

Бањалука

Базен

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