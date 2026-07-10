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Елементарно незнање: Станивуковић аутора "Малог принца" прогласио руским филозофом

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:59

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Драшко Станивуковић
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић направио је запажен лапсус када је током једног јавног говора цитирао "умјетност малих корака", приписавши ауторство тог цитата "руском писцу и филозофу Егзиперију".

Аутор тог цитата, познатог као Молитва за сваки дан, заправо је француски писац и авијатичар Антоан де Сент Егзипери, најпознатији по роману Мали принц.

Станивуковић је држао говор на седници Главног одбора Покрета Сигурна Српска ПСС-a, покрета чији је он предсједник, када је Егзиперија претворио у Руса, преноси Нова.рс.

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Снимак говора је постао хит на друштвеним мрежама гдје су многи исмијали незнање политичара.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Градоначелник

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