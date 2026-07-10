Елементарно незнање: Станивуковић аутора "Малог принца" прогласио руским филозофом

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић направио је запажен лапсус када је током једног јавног говора цитирао "умјетност малих корака", приписавши ауторство тог цитата "руском писцу и филозофу Егзиперију".
Аутор тог цитата, познатог као Молитва за сваки дан, заправо је француски писац и авијатичар Антоан де Сент Егзипери, најпознатији по роману Мали принц.
Станивуковић је држао говор на седници Главног одбора Покрета Сигурна Српска ПСС-a, покрета чији је он предсједник, када је Егзиперија претворио у Руса, преноси Нова.рс.
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Снимак говора је постао хит на друштвеним мрежама гдје су многи исмијали незнање политичара.
Ruski pisac Egziperi i bosanska bukva Stanivuković pic.twitter.com/TbcybcV6W6— Olja 🇷🇸🇪🇺 (@ToBreakFreeee) July 9, 2026
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