Опет заобилази Бањалуку и Српску: Станивуковић одлуку о паркингу објавио у Службеном гласнику БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић поново је одлучио да заобиђе процедуре и свој нови Правилник о паркинзима објавио у Службеном гласнику БиХ.
"Овом одлуком осигурава се обављање комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима на подручју Града Бања Лука, као дјелатности од посебног јавног интереса. У оквиру обављања комуналне дјелатности из члана 1. ове одлуке осигурава се организација кориштења јавних паркиралишта, наплата накнада за кориштење паркинг мјеста, контрола кориштења јавних паркиралишта и други послови неопходни за функционисање. Град Бања Лука обавља управљање јавним паркиралиштима непосредно или путем правног лица којем су ти послови повјерени у складу са законом и градским актима. Корисници јавних паркиралишта дужни су плаћати накнаду за кориштење паркинг мјеста према систему наплате који се примјењује на подручју Града Бања Лука. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ", наводи се у објави.
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Као објашњење позвао се на Закон о локалној самоуправи Републике Српске и Закон о комуналним дјелатностима Републике Српске који утврђују обавезу јединица локалне самоуправе да организују осигуравају обављање комуналних дјелатности од јавног интереса.
Међутим, треба подсјетити да је Министарство управе и локалне самоуправе још првог јуна наложило Станивуковићу да поништи раније одлуке о паркинзима у граду управо због тога што су објављене у Службеном гласнику БиХ, а не у Службеном гласнику Града Бањалука.
Министарство је такође реаговало због тога што одлуке о наплати паркинга и промјени цијена нису усвојене у Скупштини Града, што је обавеза локалне заједнице, коју је Станивуковић избјегао.
Стога, из Министарства су нагласили да градоначелник Бањалуке за ове одлуке није имао законски основ.
Током претходне Станивуковићеве саге о паркинзима, предсједник градске Скупштине Љубо Нинковић је рекао да је градоначелник прекршио минимално два закона.
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"Први је дакле Закон о локалној самоуправи и Закон о комуналним дјелатностима и то у погледу надлежности, које нису његове, а присвојио их је тиме што је написао одређени Правилник, којим треба да се наплаћује паркинг у граду Бањалуци. То је надлежност искључиво Скупштине града. Знајући да ми нећемо повећати цијене паркинга, градоначелник се онда одлучио и прекршио закон тиме што се одлучио да сам напише тај правилник и други прекршај је тај гдје је о повриједио Закон о локалној самоуправи на начин да је ту одлуку објавио у огласном дијелу Службеног гласника БиХ“, рекао је у јуну Нинковић.
Да подсјетимо, сапуница око наплате паркинга у Бањалуци траје двије године, након што је Уставни суд Републике Српске у септембру 2024. одлучио да “Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Бањалука нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом комуналним дјелатностима".
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То у суштини значи да Град Бањалука незаконито наплаћује паркинг преко својих одјељења, већ по Закону о комуналним дјелатностима тај посао мора да повјери или јавном комуналном предузећу или другим привредним субјектима који су дужни да комуналну дјелатност која им је повјерена обављају у складу са овим законом и другим прописима.
До данас Станивуковић покушава да се стави изнад Уставног суда чије одлуке није испоштовао и труди се да их заобиђе како год је то могуће.
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