Logo

Тадић: Још један скандал - Бећировић на дневни ред ставио приједлог шефа Канцеларије УНЕСКО-а

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 13:29

Коментари:

0
Тадић: Још један скандал - Бећировић на дневни ред ставио приједлог шефа Канцеларије УНЕСКО-а
Фото: АТВ

Према доступним информацијама постоји још један доказ о скандалу у вези са Комисијом за заштиту националних споменика - одлука из јануара 2026. године каже да стране чланове номинује генерални директор УНЕСКО-а, истакао је правник Огњен Тадић.

"Он то никада није учинио! Денис Бећировић је на дневни ред и гласање ставио приједлог шефа канцеларије УНЕСКО-а из Сарајева", истакао је Тадић у објави у друштвеној мрежи Икс уз пропратне фотографије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Огњен Тадић

Денис Бећировић

Комисија за очување националних споменика

Коментари (0)

Више из рубрике

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић

Република Српска

Мастиловић: Циљ изградња медицинског кампуса

1 ч

0
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Република Српска

Палата Републике у знаку јубилеја: 170 година од рођења Николе Тесле

4 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Тесла доказао да српски геније може да промијени свијет

4 ч

2
Цвијановић: У јединству народа и наших институција лежи највећа снага Републике Српске

Република Српска

Цвијановић: У јединству народа и наших институција лежи највећа снага Републике Српске

17 ч

9

  • Најновије

14

16

Мала Цана напала човјека због фотографије са породицом: Хаос на комеморацији

14

15

Лаура Пргомет пуштена на слободу након инцидента, одређене јој мјере опреза

14

11

Вотка од ваздуха је феномен у свијету: Творац је српски зет, а ево како се прави

14

04

Минић: Више нема стајања

14

02

Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима