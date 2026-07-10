Тадић: Још један скандал - Бећировић на дневни ред ставио приједлог шефа Канцеларије УНЕСКО-а

Аутор:АТВ редакција
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Према доступним информацијама постоји још један доказ о скандалу у вези са Комисијом за заштиту националних споменика - одлука из јануара 2026. године каже да стране чланове номинује генерални директор УНЕСКО-а, истакао је правник Огњен Тадић.
"Он то никада није учинио! Денис Бећировић је на дневни ред и гласање ставио приједлог шефа канцеларије УНЕСКО-а из Сарајева", истакао је Тадић у објави у друштвеној мрежи Икс уз пропратне фотографије.
Prema dostupnim info postoji još jedan dokaz o skandalu u vezi sa Kom. za zašt. nac. spom. Odluka iz jan. 2026. kaže da strane članove nominuje gen. dir. UNESCO-a.— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) July 10, 2026
On to nikada nije učinio!
D. Bećirović je na dnevni red i glasanje stavio prijedlog šefa kancelarije UNESCO-a iz SA. pic.twitter.com/KKgJuq9x2m
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