Тадић: Још један скандал - Бећировић на дневни ред ставио приједлог шефа Канцеларије УНЕСКО-а

Prema dostupnim info postoji još jedan dokaz o skandalu u vezi sa Kom. za zašt. nac. spom. Odluka iz jan. 2026. kaže da strane članove nominuje gen. dir. UNESCO-a.

On to nikada nije učinio!

D. Bećirović je na dnevni red i glasanje stavio prijedlog šefa kancelarije UNESCO-a iz SA. pic.twitter.com/KKgJuq9x2m