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Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:02

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је у Брчком данас договорено да предсједник Градског одбора разговара са представницима Уједињене Српске и да се направи одређена динамика могуће сарадње у дистрикту.

Додик је навео да се у структури у укупној власти у Брчко дистрикту не кореспондира са оним што је на нивоу Републике Српске.

Он је навео да је Уједињена Српска изван структура власти у Брчком и да се данас са разговарало о могућностима на који ће се начин евентуално моћи укључивати.

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"Наравно да то овдје у Брчком не зависи од нас, зато треба скупштинска већина, коју чине и Бошњаци и Хрвати, да се с њима разговара", рекао је Додик.

(СРНА)

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Тагови :

Милорад Додик

Уједињена Српска

Брчко

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