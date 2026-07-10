Додик: Разговараће се са представницима УС о могућој сарадњи у дистрикту

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да је у Брчком данас договорено да предсједник Градског одбора разговара са представницима Уједињене Српске и да се направи одређена динамика могуће сарадње у дистрикту.
Додик је навео да се у структури у укупној власти у Брчко дистрикту не кореспондира са оним што је на нивоу Републике Српске.
Он је навео да је Уједињена Српска изван структура власти у Брчком и да се данас са разговарало о могућностима на који ће се начин евентуално моћи укључивати.
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"Наравно да то овдје у Брчком не зависи од нас, зато треба скупштинска већина, коју чине и Бошњаци и Хрвати, да се с њима разговара", рекао је Додик.
(СРНА)
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