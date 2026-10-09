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Свађа око међе прерасла у обрачун, претучени отац и син

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09.10.2026 13:48

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Свађа око међе прерасла у обрачун, претучени отац и син
Фото: Avaz.ba

У Тузли су данас одржани протести због пуштања на слободу осумњиченог за напад на Сабахудина Ахметовића и његовог 15-годишњег сина. Ахметовић тврди да је задобио осам убода ножем, док је његовом сину вилица сломљена на два дијела, због чега је већ два пута оперисан.

Окупљени грађани затражили су од Тужилаштва и Суда у Тузли да реагују и преиспитају одлуку о пуштању осумњиченог на слободу.

Ахметовић је поручио да још не знају када ће почети суђење, те апеловао на надлежне институције да осигурају да осумњичени до тада буде у притвору.

Сукобу претходио спор око међе

Према Ахметовићевим ријечима, нападу је претходио спор око земљишта. Он тврди да је друга страна ушла више од метра у његов посјед, на дужини од око 40 метара, те да је због тога намјеравао да позове геометра.

"Ја сам Сабахудин Ахметовић, избоден сам осам пута ножем, као што можете видјети, и окупили смо се овдје на протесту. Мом дјетету од 15 година вилица је разбијена на два дијела" рекао је Ахметовић.

Он је затражио од правосудних институција да реагују, истичући да особе које су, према његовим тврдњама, напале њега и сина нису смјеле бити пуштене на слободу, пише Аваз.

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– Замолио бих Тужилаштво да реагује јер нису требали пустити на слободу оне који су покушали убити мене и моје дијете испред нашег властитог прага – поручио је.

„Само сам хтио да позовем геометра“

Ахметовић је поновио да је повод за сукоб био спор око међе, наглашавајући да је само желио да се утврди граница земљишта.

– Повод је била међа, јер су ушли у моје земљиште више од метра, у дужини од око 40 метара. Ја сам само хтио да позовем геометра, а њима је то засметало – навео је.

Посебно је указао на повреде које је задобио његов малољетни син, који је због сломљене вилице већ два пута оперисан.

– Моје дијете је већ два пута било на операцији. Овим путем молим Суд и Тужилаштво да реагују у складу са законом. Сматрам да осумњичени није требао бити пуштен на слободу, већ да треба бити у притвору до почетка суђења – закључио је Ахметовић.

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Тагови :

међа

Туча

Свађа

Тузла

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