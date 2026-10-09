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Далибору Бартули продужен притвор, за Ждралом се и даље трага

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09.10.2026 11:06

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Далибору Бартули продужен притвор, за Ждралом се и даље трага
Фото: ATV

Окружни суд у Бањалуци продужио је притвор Далибору Бартули, осумњиченом за учешће у покушају тешког убиства Косте Пандуревића у Источном Новом Сарајеву.

Бартула је у нападу имао улогу возача, а као директни извршилац осумњичен је Ђорђе Ждрале, који се више од два мјесеца налази у бјекству.

Притвор продужен до 9. децембра

”Овим рјешењем суда притвор је продужен за још два мјесеца и може трајати до 9. децембра ове године”, саопштио је Окружни суд у Бањалуци.

Пуцњава коста Пандуревић Ђорђе Ждрале

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Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

Додају да је притвор продужен због опасности од бјекства осумњиченог, те бојазни да би боравком на слободи могао ометати кривични поступак утицајем на свједоке или скривањем доказа, као и због опасности од понављања дјела.

Пуцано из аутомобила у покрету

Подсјећамо, Коста Пандуревић је 2. августа ове године рањен из аутомобила у покрету у Спасовданоској улици у Источном Новом Сарајеву. Сумња се да је из блиндираног аутомобила ”ауди А8” на њега пуцао Ђорђе Ждрале и то док је Пандуревић био у друштву свог двогодишњег дјетета. Бартули се на терет ставља да је по упутсвима и плану Ждрале учествовао у нападу и то као возач ”блинде”.

Далибор Бартула

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Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Нападачи су након пуцњаве побјегли према Кантону Сарајеву, док је Пандуревић превезен у болницу ”Србија” гдје му је указана љекарска помоћ.

Бартула се 9. септембра предао Републичког јавном тужилаштву Републике Српске, након чега је притворен.

Дарко Елез, Ђорђе Ждрале пуцњава Источно Сарајево

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Тагови :

Далибор Бартула

Ђорђе Ждрале

Коста Пандуревић

сукоб Елез - Ждрале

Притвор

покушај убиства

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