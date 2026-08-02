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Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом

Аутор:

Огњен Матавуљ
02.08.2026 20:36

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Коста Пандуревић рањен са два метка пред дјететом
Фото: ATV

Коста Пандуревић погођен је с најмање два хица из ватреног оружја и превезен је у Болницу ”Србија” гдје му се указује љекарска помоћ, потврђено је за АТВ.

Како сазнаје АТВ у тренутку рањавања Пандуревић се налазио у аутомобилу ”ауди А6”, у којем се налазило и његово двогодишње дијете.

Пуцњава у Источном Новом Сарајеву

Због сумње да је пуцао на Пандуревића полиција трага за Ђорђем Ждралом, који се налази у бјекству.

”Прве информације с терена указују да је на Пандуревића пуцано из блиндираног аутомобила ”ауди А8”, страних регистарских ознака. Пандуревић је након рањава превезен у болницу, а његовом возило видљиво је више оштећења од метака”, каже извор АТВ.

Очевици причају да се све одиграло веома брзо.

”Кћерка ми је била свједок пуцњаве. Она каже да су наишла два аутомбила и да су пуцали једни на друге. Једно возило је страних таблица, а за други се не зна”, причају узнемирени становници Источног Новог Сарајева.

Ђорђе Ждрале Коста Пандуревић

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Пуцњава у Источном Новом Сарајеву: Рањен Коста Пандуревић, трага се за Ђорђем Ждралом

Мјесто пуцњаве је блокирано и на лицу мјеста налази све велики број полицијских службеника ПУ Источно Сарајево. У току је увиђај, те се прикупљају изјаве од свједока пуцњаве.

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Тагови :

Случај Пандуревић–Ждрале

Коста Пандуревић

Ђорђе Ждрале

Пуцњава

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