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Познато стање повријеђеног у стравичној несрећи у Котор Варошу

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 18:39

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Возач Ч.А. (20) који је повријеђен у несрећи у Котор Варошу у којој су погинуле двије особе стабилног је здравственог стања и ван животне опасности, речено је за АТВ из УКЦ-а Републике Српске.

Он је хоспитализован у Клиници за неурологију гдје је и адекватно збринут.

У тешкој несрећи у Котор Варошу страдали су Б.С. (21) и А.М. (22).

УКЦ РС

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До несреће је дошло када је путничко возило марке "Audi", којим је управљао Ч.А. (20) из Котор Вароша, под још неутврђеним околностима слетјело са коловоза.

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Тагови :

Котор Варош

Саобраћајна несрећа

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