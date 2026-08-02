Познато стање повријеђеног у стравичној несрећи у Котор Варошу

Аутор:АТВ редакција
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Возач Ч.А. (20) који је повријеђен у несрећи у Котор Варошу у којој су погинуле двије особе стабилног је здравственог стања и ван животне опасности, речено је за АТВ из УКЦ-а Републике Српске.
Он је хоспитализован у Клиници за неурологију гдје је и адекватно збринут.
У тешкој несрећи у Котор Варошу страдали су Б.С. (21) и А.М. (22).
Хроника
Познат идентитет страдалих младића у Котор Варошу, један хитно пребачен на УКЦ
До несреће је дошло када је путничко возило марке "Audi", којим је управљао Ч.А. (20) из Котор Вароша, под још неутврђеним околностима слетјело са коловоза.
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