Минић: Партнерство са великим силмама доприноси политичкој и економској стабилности

Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да партнерство које Република Српска има са Сједињеним Државама, Русијом и неким европским земљама доприноси њеној политичкој и економској стабилности, као и спречавању нових сукоба на овим просторима.
Минић је указао да је ово партнерство Српска остварила захваљујући предсједнику Милораду Додику и српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић.
Политичка стабилност Републике Српске, каже Минић, огледа се и у економским резултатима и инвестицијама.
"Зато смо сад успјели направити да у Републици Српској имамо инвестициони циклус од преко седам милијарди КМ", рекао је Минић и навео да су тиме обухваћени рехабилитација 300 километара регионалних и магистралних путева, изградња ауто-путева и скора реконструкција болнице у Приједору.
Он је додао да овај циклус обухвата и издвајање 611 милиона КМ за инвестиције у локалне заједнице, укључујући и град Источно Сарајево и све општине које га чине.
"Ми радимо, ми градимо. У Републици Српској је то видљиво, нема локалне заједнице у којој се нешто не ради", нагласио је Минић и констатовао да се сва та улагања виде у повећању броја запослених, рекордној наплати пореских прихода, успоравању инфлације, те повећању плата и пензија.
Он је истакао да Република Српска треба да његује односе са међународним партнерима, посебно наводећи Србију, САД, Русију и Израел.
Када су питању односи Републике Српске и Србије, Минић је рекао за Радио-телевизију Источно Сарајево да постоји снажна повезаност два народа.
"Ми смо један народ који има исту културу, исту традицију, исти језик, родбинске везе и друго, то нам нико не може отети", навео је Минић и додао да Српска са поносом гледа у Србију.
Минић је указао и на значај очувања и јачања институција Српске, те заштите идентитета српског народа, поручивши да је на нивоу БиХ потребно више међусобног уважавања, уз нови договор о њеном функционисању.
"Ми, кад нисмо организовани административно у смислу државности, будемо робље, снопље које неко сијече, убија, прави логоре за нас и исељава", рекао је Минић.
Он је поручио да Република Српска не тражи оно што јој не припада, због чега инсистира на правима која јој припадају према Дејтонском споразуму.
Говорећи о политичким односима у БиХ, Минић се осврнуо на покушаје преноса надлежности са ентитета на БиХ, оцијенивши да се превише енергије троши на међусобне сукобе.
Истакао је да, упркос политичким разликама, не сматра да су народи у БиХ међусобно непријатељи и оцијенио да је очување националног идентитета основни принцип односа међу народима.
Када је ријеч о будућности односа у БиХ, Минић је рекао да је потребно пронаћи другачији политички модел који би омогућио да се енергија не троши на непотребне ствари.
Најновије
20
17
20
10
20
01
19
56
19
52
Тренутно на програму