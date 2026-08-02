Вучић: Дрвар увијек може да рачуна на помоћ Србије

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да је Србија посљедњих година уложила у Дрвар четири милиона евра, те поручио да ова локална заједница увијек може да рачуна на Србију.
"За нас је веома важно да Дрвар опстане", поручио је Вучић у обраћању окупљенима у Дрвару, гдје данас борави у посјети заједно са предсједником Милорадом Додиком.
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Он је додао да је Србија спремна да субвенционише изградњу тржног центра у Дрвару, да се подстакне запошљавање, а да је на општини да ријеши бирократске проблеме.
За Србију је, како је рекао, од виталног значаја да српски народ опстане на својим огњиштима и учиниће све да економски помогне.
Он је навео да су му познати проблеми са којима се суочава општина Дрвар, и са ликвидношћу, те додао ће Србија помоћи и на тај начин.
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"Гледаћемо да увек можете да опстанете овде и на своју Србију да рачунате", поручио је Вучић.
(Срна)
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