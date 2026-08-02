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"Српска ће обезбиједити милиона КМ за тржни центар у Дрвару"

Аутор:

АТВ редакција
02.08.2026 18:11

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Дрвар град Титов град
Фото: YouTube/printscreen

Предсједник Милорад Додик рекао је да ће Република Српска обезбиједити милион КМ за изградњу тржног центра у Дрвару, те истакао да Српска и Србија заједнички дјелују када је ријеч о помоћи Србима у Федерацији БиХ.

"Српска и Србија су један тим у одбрани српских националних вриједности и српског народа у цјелини. Радимо синхронизовано у свему ономе што представља напредак", рекао је Додик обраћајући се окупљеним становницима Дрвара.

Он је указао да Српска и Србија заједнички дјелују у свему, што то није био случај све док Александар Вучић није дошао на власт.

Додик је рекао да је Дрвар у сталној пажњи Србије, те захвалио Вучићу за помоћ не само Дрвару, већ цијелом српском народу у Републици Српској и општинама у Федерацији БиХ.

"Република Српска и Србија ово покушавају да прате и заједнички дјелују у свему. То није био случај док на власт у Србији није дошао Вучић", истакао је Додик.

Он је захвалио Вучићу који је, како је рекао, помогао Републику Српску у знатном броју прокеката, те истакао да је Србија на тај начин постала први донатор за Републику Српску у инфраструктурним пројектима. "У годинама у којима сарађујемо то је више од 140 милиона евра", истакао је Додик.

Он је додао да то говори да је то била стварна помоћ, а не братско грљење и поздрављање без икаквих ефеката.

Додик је рекао да ће се модернизовати погон "Јумко" у Дравру, истичући да је он изграђен раније захваљујући помоћи Србије и предсједника Вучића.

Он је нагласио да Република Српска и Србија остају посвећени српском народу и свему ономе што је српски национални интерес.

Додик је истакао да је Република Српска данас стабилна, те да би без Србије и Републике Српске судбина Срба у ФБиХ била далеко гора.

"Учинићемо све да евидентирамо шта су проблеми људи који живе на овом простору", закључио је Додик.

Додик је данас заједно са предсједником Србије Александром Вучићем посјетио Дрвар и обишао погон "Јумко". Погон врањске компаније "Јумко" у Дрвару свечано је отворен 29. јануара 2020. године. За изградњу и опремање погона Влада Србије издвојила је 500.000 евра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дрвар

тржни центар

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