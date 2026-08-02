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Броћета: Захваљујући Српској и Србији бољи дани за Дрвар, Гламоч, Грахово и Петровац

02.08.2026 16:26

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Броћета: Захваљујући Српској и Србији бољи дани за Дрвар, Гламоч, Грахово и Петровац
Фото: RTRS

Данашњи посјету предсједника Републике Србије Александра Вучића и предсједника Милорада Додика могу да назовем историјском, јер знате да ми живимо у Федерацији и да без подршке њихове не бисмо могли да опстанемо и останемо на нашим вјековним огњиштима, рекао је уочи доласка делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ Горан Броћета

"Права прекретница у нашем опстанку и нашем кретању ка узлазној путањи развоја десила се отварањем погона "Јумко", која је у власништву земље Србије. То је прво државно предузеће након 45 година које се отворило у Дрвару и данас запошљава стотину жена. То јесте сто плата остаје у Дрвару захваљујући "Јумку", рекао је Броћета.

Навео је да Српска и Србија на низ других начина, кроз директне инфраструктурне пројекте и финансијску помоћ за консултацију буџета локалне заједнице, предузећа, помажу и у запослењима у локалним предузећима, а самим тим и у опстанку младих људи на овом простору.

"То нам даје за право да кажемо да уз помоћ Српске и Србије, Дрвар и ове наше општине Гламоч, Грахово и Петровац чекају боље дане, јер евидентно је да се осипање становништва полако зауставља и крећемо ка бољем сутра, али да није Републике Српске и Србије, то не би било ни близу", рекао је Броћета и захвалио се Вучићу и Додику што имају и времена и снаге да буду увијек уз наш народ на овом простору.

(RTRS)

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Тагови :

Горан Броћета

Александар Вучић

Милорад Додик

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