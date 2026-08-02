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Ватрогасци читаву ноћ гасили пожар у Биограду

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
02.08.2026 09:32

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Ватрогасци гасе пожар у Биограду
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње провели су цијелу ноћ на терену гасећи пожар на подручју села Биоград, а интервенција је настављена и у јутарњим часовима.

Како је за АТВ рекао командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић гашење додатно отежавају изузетно неприступачан терен, али и повремени налети вјетра који отежавају држање пожарне линије под контролом.

“Молимо грађане да остану мирни и да не шире непровјерене информације. Према тренутној ситуацији, нема непосредне опасности по стамбене објекте нити материјална добра”, рекао је Кашиковић.

Из Територијалне ватрогасно спасилачке јединице упутили су апел грађанима да буду максимално одговорни и опрезни, да не пале ватру на отвореном простору и да избјегавају све активности које могу изазвати пожар. Истичу да у условима високих температура и вјетра и најмањи пламен може изазвати пожар великих размјера и угрозити људске животе, имовину и природна богатства.

Припадници ТВСЈ Требиње настављају да прате ситуацију на терену и предузимају све неопходне мјере како би пожар био стављен под потпуну контролу.

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Тагови :

Пожар Требиње

ТВСЈ Требиње

Село Биоград

пожар

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